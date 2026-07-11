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18:28, 11 июля 2026Экономика

Прохожие пострадали в Москве от удара молнии

На юге Москвы двое прохожих пострадали при ударе молнии
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На юге Москвы двое прохожих пострадали при ударе молнии. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации портала, инцидент произошел в Донском районе Москвы на стадионе «Труд». Двое мужчин стояли у трибуны под деревом и смотрели матч, когда в них попала молния. Утверждается, что пострадавшие потеряли сознание, их осматривают медики. Издание Baza добавляет, что пострадавших госпитализировали.

Происшествие случилось во время мощной грозы, которая накрыла юг Москвы. Как утверждает канал Mash, «столица тонет, машины плывут, жители убегают от грома, града и дождя».

Ранее синоптик Александр Шувалов сообщил, что погода в столице останется неустойчивой вплоть до конца июля.

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