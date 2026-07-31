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23:13, 31 июля 2026Экономика

Ким заявила об успешном отражении атак на склады Wildberries

Татьяна Ким заявила об успешном отражении атак на склады Wildberries
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Татьяна Ким

Татьяна Ким. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила об успешном отражении атак на склады компании. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Предпринимательница подчеркнула, что с первого дня атак ежедневно усиливается и укрепляется линия обороны, с использованием в том числе инженерных решений, системы защиты постоянно модернизируются.

«Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», — добавила Ким.

За последние несколько дней беспилотники атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии.

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