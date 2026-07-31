Татьяна Ким заявила об успешном отражении атак на склады Wildberries

Основатель Wildberries Татьяна Ким заявила об успешном отражении атак на склады компании. Материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Предпринимательница подчеркнула, что с первого дня атак ежедневно усиливается и укрепляется линия обороны, с использованием в том числе инженерных решений, системы защиты постоянно модернизируются.

«Тот факт, что мы успешно отражаем большую часть атак, тому прямое подтверждение. И это при том, что террористы каждый день усиливают огневую мощь», — добавила Ким.

За последние несколько дней беспилотники атаковали объекты Wildberries в ряде российских регионов. В частности, из-за ударов останавливалась работа логистических комплексов в Санкт-Петербурге, а также в Удмуртии.

