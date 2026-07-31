В России утвердили приложения для предустановки

Правительство РФ утвердило список приложений, обязательных для предустановки с 2027 года

Правительство утвердило список программ из России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательных к предустановке на устройства с 2027 года. Об этом со ссылкой на распоряжение кабмина сообщает РИА Новости.

В списке приложений для предустановки на смартфоны и планшеты остались те, что были утверждены на 2026 год, помимо голосового помощника «Маруся». Кроме того, в него включили приложение «Алиса AI».

Также в перечень попали «Яндекс.Браузер», «Яндекс с Алисой», «Яндекс.Карты», «2ГИС», «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», «Макс», «Дзен», «VK Видео», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис», антивирус «Лаборатории Касперского», Rustore, «ЛитРес» и приложение «Честный знак».

В список программ для компьютеров включены «Яндекс Браузер», «МойОфис» и антивирус «Лаборатории Касперского».

16 июля приложения отечественного мессенджера «Макс» и социальной сети VK исчезли из Google Play. Кроме того, из магазина приложений были удалены «Одноклассники», Mail.ru, «Дзен», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Видео», «VK Видео Live», «VK Знакомства», VK Admin, VK Play, VK Teams, «VK Почта», «Юла» и «Маруся».