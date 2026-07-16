«Макс» и приложения VK исчезли из Google Play. Как они теперь будут работать в России и как их установить другим способом

Приложения VK и мессенджер «Макс» исчезли из Google Play

Приложения отечественного мессенджера «Макс» и социальной сети VK исчезли из Google Play. Об этом заявила VK в пресс-релизе 16 июля.

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Корреспондент «Ленты.ру» выяснил, что «Одноклассники» также пропали из Google Play. При поиске в магазине появляется уведомление о том, что соответствующее приложение недоступно. Кроме того, из магазина приложений исчезли Mail.ru, «Дзен», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Видео», «VK Видео Live», «VK Знакомства», VK Admin, VK Play, VK Teams, «VK Почта», «Юла» и «Маруся».

По данным компании VK, уже установленные на устройства сервисы и приложения работают штатно.

В СМИ также появлялись сообщения о том, что «Макс» исчез из Huawei AppGallery, однако на момент публикации приложение было доступно в магазине.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

25 июня приложения VK пропали из App Store. Из магазина приложений исчезли «VK Мессенджер», «VK Музыка», «VK Видео», «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru, а позднее — основное приложение VK. Apple удалила сервисы без предупреждения и в одностороннем порядке, подчеркнули в пресс-службе VK.

Как установить приложения VK и «Макс» после удаления из Google Play

В VK подчеркнули, что удаление из Google Play не лишило пользователей Android возможности скачать необходимые приложения, так как есть и другие магазины приложений.

«Приложения VK и МАХ доступны для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android», — сказано в сообщении.

В Госдуме прокомментировали исчезновение VK и «Макс» из Google Play

Удивляться удалению приложений VK и «Макс» из Google Play не приходится, поскольку идет общая технологическая война. Таким мнением с «Лентой.ру» поделился депутат Государственной думы России, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

«В этих условиях, в условиях технологических войн, ничего удивительного, что пытаются максимально усложнить совершенствование конкурентам, поскольку "Макс" имеет достаточно хорошие перспективы быть конкурентным», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, друзей в условиях конкуренции быть не может «в этом диком капиталистическом мире, где технологии являются сегодня основополагающими». Он назвал удаление приложений из Apple Store и Google Play одной цепочкой действий по одной команде.

Ющенко заявил, что против России на сегодняшний день направлены «тысячи, десятки тысяч санкций» и это одна из них.

Значит, надо придумывать какие-то решения. Но не путем ответных запретов, а путем придумывания решений, которые позволят вот этим нашим технологическим достижениям, нашим платформам, нашим разработкам быть удобными для нашего пользователя. Как это сделать — это вопрос уже, собственно, к разработчикам и правительству, которые должны сделать все для того, чтобы стимулировать лучших специалистов Александр Ющенко депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи

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