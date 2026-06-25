В Госдуме обвинили Apple в информационной войне

Американская корпорация Apple «душит» российские продукты, поскольку хочет доминировать в цифровом пространстве, и ведет информационную войну. Так удаление приложений VK из AppStore прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, сообщило «Говорит Москва».
По словам Матвейчева, действия компании происходят в одностороннем порядке, без санкций, и в этом смысле Apple «закон не писан».
«Хотя вообще-то существуют хартии всевозможные, в ООН подписанные, которые обязались все соблюдать, что обмен информацией, доступ к банковским услугам будет. Все это в одностороннем порядке нарушается. Это информационная война», — выразил свое мнение депутат.
Парламентарий считает, что Apple — полноценный участник информационной войны, а не сторонний наблюдатель. В компании занимаются дискриминацией по принципу страновой принадлежности, уверен он.
Вся их демократичность и толерантность — фиговый листок
Также Матвейчев уличил Apple в недобросовестной конкуренции. Он напомнил, что Россия создает и развивает цифровой суверенитет, и это не нравится американской корпорации, считает он.
Ранее App Store удалил главное приложение VK и другие сервисы компании. В России это назвали репрессиями против отечественных разработчиков, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал активным пользователям сервисов VK переходить с iPhone на Android.