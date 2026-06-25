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13:40, 25 июня 2026Интернет и СМИ

В Госдуме обвинили Apple в информационной войне

В Госдуме назвали информационной войной удаление приложений VK из AppStore
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Американская корпорация Apple «душит» российские продукты, поскольку хочет доминировать в цифровом пространстве, и ведет информационную войну. Так удаление приложений VK из AppStore прокомментировал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, сообщило «Говорит Москва».

По словам Матвейчева, действия компании происходят в одностороннем порядке, без санкций, и в этом смысле Apple «закон не писан».

«Хотя вообще-то существуют хартии всевозможные, в ООН подписанные, которые обязались все соблюдать, что обмен информацией, доступ к банковским услугам будет. Все это в одностороннем порядке нарушается. Это информационная война», — выразил свое мнение депутат.

Парламентарий считает, что Apple — полноценный участник информационной войны, а не сторонний наблюдатель. В компании занимаются дискриминацией по принципу страновой принадлежности, уверен он.

Вся их демократичность и толерантность — фиговый листок

Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы России по информационной политике, информационным технологиям и связи

Также Матвейчев уличил Apple в недобросовестной конкуренции. Он напомнил, что Россия создает и развивает цифровой суверенитет, и это не нравится американской корпорации, считает он.

Ранее App Store удалил главное приложение VK и другие сервисы компании. В России это назвали репрессиями против отечественных разработчиков, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал активным пользователям сервисов VK переходить с iPhone на Android.

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