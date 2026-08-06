Президент Киргизии после заключения союза с Алиевым сделал заявление о России

Жапаров: Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера

Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров во время VIII Киргизско-российского экономического форума, передает ТАСС.

Ранее Жапаров подписал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договор о союзнических отношениях между двумя странами. Баку и Бишкек также заключили ряд двусторонних соглашений в области энергетики, транспорта, кибербезопасности и иных отраслей.

«Кыргызстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера и союзника», — подчеркнул Жапаров. Он подчеркнул, что Россию и Киргизию объединяют общая история и культурная близость.

Ранее Киргизия увеличила территорию за счет двух населенных пунктов Узбекистана. Это произошло в рамках процесса демаркации и делимитации границы между двумя странами.