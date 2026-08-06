Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 6 августа 2026 (обновлено: 08:48, 6 августа 2026)Бывший СССР

Президент Киргизии после заключения союза с Алиевым сделал заявление о России

Жапаров: Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнера. Об этом заявил президент республики Садыр Жапаров во время VIII Киргизско-российского экономического форума, передает ТАСС.

Ранее Жапаров подписал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым договор о союзнических отношениях между двумя странами. Баку и Бишкек также заключили ряд двусторонних соглашений в области энергетики, транспорта, кибербезопасности и иных отраслей.

«Кыргызстан рассматривает Российскую Федерацию как стратегического партнера и союзника», — подчеркнул Жапаров. Он подчеркнул, что Россию и Киргизию объединяют общая история и культурная близость.

Ранее Киргизия увеличила территорию за счет двух населенных пунктов Узбекистана. Это произошло в рамках процесса демаркации и делимитации границы между двумя странами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Отражена самая массовая атака вражеских БПЛА». ВСУ выпустили по российскому региону более 90 дронов. Что известно?
    Логистический комплекс маркетплейса поврежден при атаке ВСУ в российском регионе
    Минобороны выпустило заявление после самой массированной атаки ВСУ на регион России
    В российском регионе акула подплыла к пляжу с людьми
    Виктория Лопырева восхитила фанатов фото в черном бикини
    160-килограммовый брачный аферист из Подмосковья исхудал и пожаловался на стресс
    Назван простой способ снизить риск инсульта
    Появились подробности о самой массовой атаке ВСУ на российский регион
    Путин выразил признательность стратегическому партнеру
    Глава МИД Азербайджана приехал в Киев после встречи с Лавровым
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok