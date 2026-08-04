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14:33, 4 августа 2026Бывший СССР

Страна ЕАЭС увеличила территорию за счет соседа

Киргизия увеличила территорию за счет двух сел Узбекистана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Киргизия увеличила территорию за счет двух населенных пунктов Узбекистана. Это является частью процесса демаркации и делимитации границы между двумя странами, сообщает агентство Kabar.

«В ходе работ по демаркации государственной границы села Чон-Гара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана, были переданы Кыргызстану», — говорится в сообщении.

Причиной передачи двух населенных пунктов называется их этнический состав. В них проживают преимущественно этнические киргизы.

В 2025 году президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о совместной границе. С 1991 года у трех стран были нерешенные пограничные вопросы, которые не раз приводили к вооруженным конфликтам на границе трех стран.

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