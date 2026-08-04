Страна ЕАЭС увеличила территорию за счет соседа

Киргизия увеличила территорию за счет двух сел Узбекистана

Киргизия увеличила территорию за счет двух населенных пунктов Узбекистана. Это является частью процесса демаркации и делимитации границы между двумя странами, сообщает агентство Kabar.

«В ходе работ по демаркации государственной границы села Чон-Гара и Таш-Тобо, ранее относившиеся к Ферганской области Узбекистана, были переданы Кыргызстану», — говорится в сообщении.

Причиной передачи двух населенных пунктов называется их этнический состав. В них проживают преимущественно этнические киргизы.

В 2025 году президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о совместной границе. С 1991 года у трех стран были нерешенные пограничные вопросы, которые не раз приводили к вооруженным конфликтам на границе трех стран.