Три страны бывшего СССР договорились об общей границе

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали договор о совместной границе

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о совместной границе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что страны договорились о точке стыка границ трех стран в рамках договора. Документ был подписан в городе Худжанде, на севере Таджикистана.

Кроме того, сообщается о подписании тремя странами Худжандской декларации о вечной дружбе.

С 1991 года у трех стран были нерешенные пограничные вопросы, которые не раз приводили к вооруженным конфликтам в этих районах на протяжении 30 лет. Последний из них случился в 2022 году между Бишкеком и Душанбе. Узбекистан также имел ряд нерешенных вопросов с двумя соседними республиками бывшего СССР.