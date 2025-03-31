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11:34, 31 марта 2025Бывший СССР

Три страны бывшего СССР договорились об общей границе

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан подписали договор о совместной границе
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев подписали договор о совместной границе. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что страны договорились о точке стыка границ трех стран в рамках договора. Документ был подписан в городе Худжанде, на севере Таджикистана.

Кроме того, сообщается о подписании тремя странами Худжандской декларации о вечной дружбе.

С 1991 года у трех стран были нерешенные пограничные вопросы, которые не раз приводили к вооруженным конфликтам в этих районах на протяжении 30 лет. Последний из них случился в 2022 году между Бишкеком и Душанбе. Узбекистан также имел ряд нерешенных вопросов с двумя соседними республиками бывшего СССР.

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