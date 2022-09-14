На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными двух стран

На границе Киргизии и Таджикистана утром в среду, 14 сентября, произошла перестрелка между пограничниками двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на киргизскую погранслужбу Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ).

Согласно сообщению, «инцидент с применением оружия» между военными произошел на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии.

Подробности инцидента

Как сообщили в погранслужбе, киргизский пограничный наряд обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».

Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь Погранслужба Киргизии

Отмечается, что в ответ киргизские пограничники «также применили оружие». В ходе перестрелки таджикская сторона применила минометы, утверждает киргизская сторона. По предварительным данным, пострадавших и раненых среди киргизских пограничников нет. По состоянию на 09:30 (06:30 по московскому времени) перестрелка «периодически начиналась и прекращалась».

Источник ТАСС в силовых структурах Таджикистана подтвердил факт перестрелки. По его словам, причина конфликта неизвестна.

Урегулирование конфликта

Позже администрация Баткенской области Киргизии сообщила, что перестрелка на границе прекратилась. По данным пограничников, пострадавших нет, на остальных участках границы спокойно.

Начальник Баткенского областного управления ПС ГКНБ Киргизии и начальник Согдийского областного управления ПС ГКНБ Таджикистана провели телефонные переговоры по недопущению эскалации конфликта и планируют встречу. Киргизская сторона принимает все меры «для стабилизации обстановки», заверили в погранслужбе.

По данным властей, ситуацию на границе уже обсудили губернатор Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода. Представители погранслужб двух стран в настоящее время находятся на связи и проводят восстановительную работу.

Как сообщили «Интерфаксу» в Минздраве Киргизии, организации здравоохранения и служба скорой медицинской помощи Баткенской области республики переведены на усиленный режим работы.

Координатор по здравоохранению Баткенской области Арзыбек Борубеков сообщил, что на 10:00 (07:00 по московскому времени) обращений в организации здравоохранения пострадавших в результате инцидента на участке границы не было.

Конфликты между Бишкеком и Душанбе

Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана происходят не первый год из-за неурегулированных территориальных споров.

Так, в ночь на 14 июня недалеко от населенного пункта Булак-Баши между военными двух республик произошла перестрелка, в результате которой был ранен командир таджикского пограничного поста. Представители Душанбе и Бишкека провели переговоры, по итогам которых было решено снять подразделения с занятых боевых позиций.

При этом Министерство иностранных дел (МИД) Таджикистана обвинило киргизских военных в провокации на границе. В ведомстве заявили, что конфликт начался после обстрела со стороны киргизских военных, в том числе с применением минометов. Душанбе потребовал от Бишкека «принять безотлагательные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем».

В апреле 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана происходили полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.

Стороны периодически договариваются о разводе сил, но раз за разом эти договоренности срываются. В начале июня 2022 года Бишкек заявил, что Душанбе вновь перебрасывает в регион тяжелую технику.

