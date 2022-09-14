Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана прекратилась

Администрация Баткенской области: перестрелка на киргизско-таджикской границе прекратилась

Перестрелка на Киргизско-Таджикской границе прекратилась. Об этом заявила администрация Баткенской области Киргизии, сообщает ТАСС.

«В настоящее время перестрелка прекращена. По данным пограничников, пострадавших нет. На остальных участках границы спокойно», — рассказал представитель администрации.

По данным властей, ситуацию на границе уже обсудили губернатор Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев и глава Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода. Представители погранслужб двух стран в настоящее время находятся на связи и проводят восстановительную работу.

14 сентября на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, ее устроили пограничники двух стран. По предварительной информации, киргизский пограничный наряд обнаружил пограничный наряд Погранвойск Таджикистана, который «в нарушение ранее достигнутых договоренностей между сторонами занял боевые позиции на неописанном участке госграницы».