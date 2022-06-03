В Киргизии заявили о переброске Таджикистаном тяжелой техники к границе
Силовики Таджикистана перебрасывают тяжелую военную технику к границе, заявили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».
На границе все еще продолжается перестрелка, которая началась после того, как отряд таджикских пограничников перешел границу с Киргизией.
«Игнорируя законные требования, таджикские пограничники открыли огонь по кыргызским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы», — заявили в ГКНБ. О пострадавших с киргизской стороны не сообщается.
На границе Киргизии и Таджикистана регулярно случаются перестрелки и другие инциденты с участием военнослужащих. В апреле 2021 года там вспыхнули полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.
Последнее обострение случилось в середине апреля 2022 года. Погранслужба Киргизии заявила о минометном обстреле села таджикской стороной.