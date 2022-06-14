Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, передает ТАСС.

«14 июня 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизской Республики и Республики Таджикистан», — говорится в сообщении. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана обвинило Киргизию в провокации на границе, которая произошла 3 июня. По утверждению министерства, причиной перестрелки с пограничниками стало незаконное проникновение военнослужащих Киргизии на территорию Таджикистана и игнорирование ими требований покинуть ее. В МИД добавили, что ситуация усугубилась из-за того, что киргизская сторона стянула дополнительные силы и технику.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Два американских банка приостановили операции по госдолгу России
Песков оценил ситуацию в мировой торговле
Диетологи рассказали о пользе шаурмы и одном вредном ингредиенте в ней
Учительница совратила ребенка и оказалась в тюрьме
Плющенко высказался о повышении возрастного ценза в фигурном катании
Дуров упрекнул Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений
Российские банковские карты перестали интересовать хакеров
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными
Российский депутат пообещал отозвать признание независимости трех стран
Обнаружены перерабатывающие пластик черви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.