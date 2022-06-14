На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности, передает ТАСС.

«14 июня 2022 года на киргизско-таджикском участке государственной границы произошла перестрелка между пограничными нарядами Киргизской Республики и Республики Таджикистан», — говорится в сообщении. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

Ранее Министерство иностранных дел Таджикистана обвинило Киргизию в провокации на границе, которая произошла 3 июня. По утверждению министерства, причиной перестрелки с пограничниками стало незаконное проникновение военнослужащих Киргизии на территорию Таджикистана и игнорирование ими требований покинуть ее. В МИД добавили, что ситуация усугубилась из-за того, что киргизская сторона стянула дополнительные силы и технику.