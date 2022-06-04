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Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе

МИД Таджикистана: перестрелка на границе 3 июня произошла из-за провокации Киргизии

Фото: Игорь Егоров / РИА Новости

Министерство иностранных дел Таджикистана обвинило Киргизию в провокации на границе, которая произошла 3 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД.

По утверждению министерства, причиной перестрелки с пограничниками стало незаконное проникновение военнослужащих Киргизии на территорию Таджикистана и игнорирование ими требований покинуть ее.

«В ответ на требования представителей Таджикистана киргизские военнослужащие заняли огневые позиции и первыми открыли огонь в сторону погранпоста "Кех"», — говорится в заявлении.

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В МИД добавили, что ситуация усугубилась из-за того, что киргизская сторона стянула дополнительные силы и технику. В ответ таджикская сторона применила стрелковое оружие, однако киргизские военнослужащие применили более мощное вооружение, в том числе минометы, а также задействовала силовиков, не входящих в пограничную службу, утверждают в министерстве.

В сообщении также сказано, что киргизская сторона вновь игнорирует ключевые договоренности, в том числе о запрете применения военнослужащими огнестрельного оружия.

В ходе перестрелки пострадали два киргизских пограничника. После перестрелки к границе были стянуты войска, которые стороны договорились отвести. Они также приняли решение заменить пограничные наряды.

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Майя Гавашели
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