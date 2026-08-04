Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:22, 4 августа 2026 (обновлено: 14:27, 4 августа 2026)Бывший СССР

Зеленский согласовал новые операции против России

Зеленский принял главу СБУ Поклада и согласовал новые операции ведомства против России
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский принял главу Службы безопасности Украины Александра Поклада и согласовал новые операции ведомства против России. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«(...) сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август», — написал он.

Кроме того, Зеленский поручил очистить ведомство «от тех, кто работает на себя, а не на Украину».

26 июня президент Украины Владимир Зеленский согласовал и утвердил первую операцию против России. СБУ должна была провести ее за 40 дней. По словам политика, эта операция якобы «нацелена на прекращение» конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский согласовал новые операции против России
    Назван способ предотвратить нападение НАТО на Россию
    В России назвали способ борьбы с кадровым голодом в ключевой сфере
    Девушка похудела на 44 килограмма после расставания
    В Госдуме высказались о сокращении рабочих часов для одиноких россиян
    Россиянам назвали способы избежать ситуации с «вечными жильцами» при покупке квартиры
    В Минобороны раскрыли цели ударов российских военных по Украине
    Крупный российский производитель колбас остановил производство
    Минобороны выпустило заявление об отступлении ВСУ от российской границы
    Названа самая опасная еда на морских круизах
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok