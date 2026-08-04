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Из жизни
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15:05, 4 августа 2026Из жизни

Рыбакам стали платить за борьбу с гигантскими сомами

В Италии рыбакам озера Гарда стали платить за отлов инвазивных сомов
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sukree Sukplang / Reuters

Власти итальянского региона Венето выделили 100 тысяч евро (примерно 10,5 миллиона рублей) на борьбу с гигантскими сомами в озере Гарда. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Согласно решению региональных властей, рыбакам будут платить за каждого выловленного сома. Как пояснил советник по сельскому хозяйству Кристиано Бонд, основная цель программы — сократить популяцию хищника, который за последние годы практически уничтожил поголовье аборигенной рыбы, включая ценные виды сигов и форели. Деньги пойдут на закупку специализированных сетей и оборудования для хранения и транспортировки, а также на компенсацию затрат на утилизацию туш, которые не могут быть использованы в пищу из-за высокого содержания токсинов.

Первые результаты программы обнадеживают: за две недели рыбаки сдали более полутора тонн сомов, некоторые из которых достигали двух метров в длину. Ранее этот вид, завезенный в озеро в прошлом веке, не имел естественных врагов, и его численность выросла до критических значений. Теперь же местные предприниматели рассматривают возможность переработки мяса сома, которое пользуется спросом в некоторых странах Азии, и открытия нового экспортного направления. Пока же основная задача — снизить давление на популяции местных рыб, в том числе окуня и судака, которые являются основой местного рыболовного промысла.

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Финансирование рассчитано на три года, и в случае успеха опыт Венето может быть распространен на другие крупные водоемы страны, где сомы также представляют угрозу для биоразнообразия. При этом экологи предупреждают, что отлов должен быть достаточно интенсивным, чтобы действительно повлиять на ситуацию, иначе хищник быстро восстановит свои позиции. Власти, в свою очередь, обещают упростить бюрократические процедуры для рыбаков, чтобы они могли сосредоточиться на ловле и не тратить время на оформление бесконечных отчетов.

Ранее в американском штате Висконсин рыболов голыми руками поймал сома рекордных размеров. Чтобы поймать рыбу, он просунул руку в ее подводное укрытие и дождался, когда та схватит ее зубами.

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