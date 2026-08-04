Эксперт назвала способ избежать «эффекта Долиной» при покупке квартиры

НСН: Чтобы не лишиться квартиры из-за «эффекта Долиной», нужно фиксировать сделку на видео

Эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заявила, что после «дела Долиной» российские суды вдвое чаще стали защищать покупателей квартир, однако чтобы не лишиться жилья, приобретателю необходимо проявить разумную осмотрительность. Подробности она рассказала Национальной службе новостей (НСН).

Для безопасности стоит нотариально заверять сделку, фиксировать подписание договора на видео, использовать безналичные расчеты и даже предлагать продавцу пройти добровольное психиатрическое освидетельствование. В беседе с НСН эксперт отметила, что перелом произошел после декабрьского решения Верховного суда (ВС) по делу певицы Ларисы Долиной, когда новый председатель ВС Игорь Краснов «взбодрил» систему: если в 2025 году суды поддерживали покупателей лишь в 41 проценте случаев, то в 2026 году — уже в 85 процентах.

Перескокова пояснила, что судебная практика постепенно меняет поведение участников рынка, и теперь суды оценивают не только факт заключения сделки, но и добросовестность покупателя. Если раньше некоторые рассчитывали оспорить договор, ссылаясь исключительно на состояние продавца, то сейчас этого недостаточно, и количество попыток использовать подобную схему снижается. Однако иски продолжают встречаться, особенно когда речь идет о пожилых собственниках, людях с психическими заболеваниями или тех, кто перенес тяжелые болезни.

Эксперт подчеркнула, что ключевое значение имеет комплекс мер по проверке сделки. Покупателю желательно получить справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, провести нотариальное удостоверение сделки, зафиксировать процесс подписания на видео, убедиться, что продавец лично ведет переговоры и понимает условия. Также следует использовать безналичные расчеты с фиксацией движения средств и сохранить всю переписку и документы об оценке. При малейших сомнениях в состоянии продавца, по словам Перескоковой, можно предложить ему добровольное психиатрическое освидетельствование, что станет весомым доказательством добросовестности покупателя.

Специалистка также предупредила, что справки из диспансеров не гарантируют безопасность, так как они лишь подтверждают, что человек не состоит на учете по месту регистрации, но не свидетельствуют о его состоянии в момент подписания договора, тем более что он мог обращаться в частные клиники, в том числе за границей. В заключение эксперт отметила, что разрешение спора целиком зависит от судьи и при отсутствии должной осмотрительности у покупателя решение может быть принято в пользу продавца.

Ранее сообщалось, что на смену «схеме Долиной» пришел новый формат обмана с жильем. Жителя Санкт-Петербурга обманули при покупке жилья, продав недвижимость вместе со стариком, имеющим бессрочное право на проживание в ней.