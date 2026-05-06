Титульное страхование полностью защитит от потери купленной квартиры у «жертв мошенников» и подобных схем. Или нет?Разобрались с юристами
Спрос на титульное страхование вырос в четыре раза
В 2025 году спрос на титульные страховки вырос на 4–6%, но в 2026-м он может достичь 20%, прогнозируют страховщики.
Одна из причин популярности таких страховок — «схема Долиной». В 2025–2026 годах бывшие собственники начали массово оспаривать сделки по продаже жилья.
Летом 2024 года певица Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей. Долина перевела деньги мошенникам, а потом через суд потребовала признать сделку недействительной — якобы она совершила ее под давлением аферистов.
В марте 2025 года суд встал на сторону певицы: Лурье осталась и без квартиры, и без денег.
Эту тактику сразу подхватили и некоторые другие продавцы: за 2025 год по схожим схемам оспорили больше 3000 сделок. Продавец забирает деньги, заявляет, что его обманули мошенники, и через суд возвращает себе квартиру.
При этом покупателю он ничего не возвращает. В декабре 2025 года Верховный суд пересмотрел дело и все же вернул квартиру Лурье, но тысячи похожих дел по всей стране все еще идут.
Хотя дело с квартирой Долиной уже закрыто, сама схема никуда не делась. Ее просто немного трансформировали и адаптировали к нынешним условиям.
Изначально продавцы добивались аннулирования сделки утверждая, что на них давили мошенники. В 2026 году они чаще ссылаются на свою неспособность понимать значение действий в момент сделки. Проще говоря, на невменяемость.
Если суд верит справкам и медицинским документам продавца, сделку признают недействительной.
Весной 2026 года в Великом Новгороде мужчина купил жиль у 73-летней пенсионерки за 1,9 млн рублей.
Вскоре та подала иск, чтобы сделку аннулировали. Сначала суд встал на сторону покупателя, но после психолого-психиатрической экспертизы, выявившей у пенсионерки расстройство личности, сделку отменили.
Чем титульное страхование отличается от обычного
Большинство покупателей знают об имущественном страховании — оно защищает физическое состояние квартиры: стены, пол, ремонт, имущество внутри. Титульное страхование работает иначе.
По словам юриста Аллы Георгиевой, оно защищает не саму квартиру, а юридическое право собственности на нее.
Разница принципиальная. По имущественной страховке вам выплатят, если в квартире прорвет трубу или случится пожар. По титульной — если выяснится, что у вас вообще не было законного права владеть этой квартирой.
Если после сделки купли-продажи обнаружатся юридические проблемы — появились скрытые наследники, были подделаны документы, нарушены права супруга или детей — именно титульное страхование спасает покупателя.
Другими словами, титульное страхование — это защита на случай, если вы перестанете быть законным владельцем жилья. Если квартиру у вас заберут по решению суда, страховая компания выплатит компенсацию. При чем не имеет значения, по какой в итоге причине суд расторг сделку.
Титульное страхование может быть только добровольным.
Юрист Юрий Александров объясняет: титульное страхование — это защита на случай, если вы перестанете быть законным владельцем жилья. Если квартиру у вас заберут по решению суда, страховая компания выплатит компенсацию.
Чаще всего титульное страхование применяется при покупке квартиры на вторичке — там, где были сложные переходы права и проверить всю историю досконально очень сложно. Именно здесь велика вероятность, что сделку попытаются оспорить.
Защищает ли титульное страхование от схемы Долиной
Короткий ответ — да. Но с одним важным условием.. Страховая заплатит только в том случае, если конкретный повод для оспаривания прямо прописан в полисе как страховой случай.
Если в договоре есть пункт о признании сделки недействительной, значит, страховка покрывает «схему Долиной». Если такого пункта нет — выплаты не будет.
Нужно обязательно проверить, что именно указано в полисе в качестве страхового случая.
По словам юриста Алесандрова, в качестве таких случаев чаще всего указывают следующие:
- Признание недействительной судом сделки, на основании которой приобретена квартира;
- Истребование квартиры из чужого незаконного владения;
- Обращение взыскания на предмет залога;
- Другие случаи прекращения права собственности.
Когда страховка сработала — случай из практики
Юрист Артем Сулимов приводит случай из своей практики. Клиент купил квартиру, которую продавец получил по наследству. Наследственное дело выглядело безупречно.
Но через полтора года объявилась дочь от первого брака наследодателя. Суд вернул ей долю. Клиент получил от страховой компенсацию по титульному страхованию — порядка 6 млн рублей. Без страховки он остался бы и без доли, и с ипотекой на те же 6 млн.
Риелтор Алла Георгиева привела еще один пример, когда титульное страхование поможет.
Квартира продана по поддельной доверенности. Оформлено титульное страхование на 3 года. Через год настоящий владелец вернулся (из-за границы, командировки, больницы и пр.) и оспорил сделку. Покупатель обратился в страховую компанию и та произвела выплату в размере рыночной стоимости квартиры.
Когда страховка не помогла
Алла Георгиева приводит обратный пример, когда титульное страхование не помогло отстоять честно купленное жилье. Покупатель приобрёл квартиру у продавца, который владел ею всего несколько месяцев. Юрист при проверке зафиксировал риски.
Также, в договоре страхования заранее прописали, что страховое покрытие не покрывает оспаривание сделки по ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве (подозрительные сделки).
Потом продавец обанкротился, а его финансовый управляющий оспорил сделку купли-продажи квартиры. В этом случае страховая компания отказала в выплате, сославшись на этот самый пункт. И была права.
Не все страховые компании берутся страховать имущественное право. Если продавец — пожилой человек или имеет заболевания, влияющие на способность осознавать свои действия, многие страховщики откажут в выдаче полиса.
Сколько стоит полис и как он устроен
Средняя стоимость титульного страхования — 0,2–0,4% от страховой суммы в год. Для квартиры стоимостью 10 млн рублей ежегодный платеж составит примерно 30 тысяч рублей в год, отметила Алла Георгиева.
Стандартный срок договора — три года.
Юрист предупреждает: занижать стоимость квартиры в договоре купли-продажи, а страховать полную сумму сделки — нельзя. Страховая сумма должна соответствовать реальной цене сделки.
Минусы и риски титульного страхования
1. Полис покрывает не все основания для оспаривания сделки
Страховщики тоже «страхуются» — и вписывают в договор исключения, которые на практике встречаются очень часто.
Титульное страхование может не покрывать риски, если, например, сделка признана недействительной из-за мошеннических действий, — а это самые частые случаи на практике. Поэтому приобретение полиса не должно быть единственной мерой защиты.
Кроме того, если в договоре страхования прописано, что покупатель должен был предвидеть риск спора, вероятность получить компенсацию резко снижается.
2. Страховая выплатит по цене в договоре
По титульному страхованию вы сможете получить ту сумму, которая указана в договоре страхования. Для ипотечного страхования — это, как правило, остаток по кредиту. Для обычного полиса — стоимость квартиры из договора купли-продажи.
Юрист Артем Сулимов развивает эту мысль: даже если к моменту суда квартира выросла в цене вдвое — разницу вы не получите.
Отдельная история — договоры с рассрочкой или частичной оплатой. Если вы заплатили продавцу 1 млн рублей, а в договоре указано 5 млн (потому что покупатель договорился выплатить остальное «потом»)— при страховом случае возникнет спор о том, что считать реальным ущербом.
3. Высокая стоимость страховки
Как правило, титульная страховка дороже имущественной, отметила Алла Георгиева.
4. Пока идет суд, все расходы несете вы
Страховая выплатит компенсацию только после того, как решение суда вступит в законную силу. До этого момента, напоминает Алла Георгиева, покупатель все оплачивает сам: госпошлину, юридические услуги, экспертизы.
Ну и конечно, нужны время и нервы на разбирательство, которое в некоторых случаях может затянуться на годы.
Как титульное страхование работает с ипотечным жильем
Банки сами могут требовать оформить титульное страхование, чтобы защитить свой залог. Когда квартиру отсуждают, банк предъявляет требование к страховой как выгодоприобретатель — в части непогашенного кредита.
Остаток суммы, если он есть, получает покупатель. Если квартира стоила 10 млн, а остаток кредита составлял 7 млн — страховая перечислит 7 млн банку и 3 млн вам.
В случае потери квартиры покупателю не придется выплачивать кредит.
Главное
- Титульное страхование защищает от вариаций «схемы Долиной», если этот конкретный страховой случай прописан в полисе.
- Страховая платит по цене в договоре, а не по рыночной стоимости.
- Титульный полис — дороже имущественного.
- Судебные расходы до получения выплаты ложатся на покупателя.
- При ипотеке банк получает свою часть первым — остаток достается покупателю.
- Титульное страхование не отменяет необходимость, проверять историю квартиры.