Летом 2024 года певица Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей. Долина перевела деньги мошенникам, а потом через суд потребовала признать сделку недействительной — якобы она совершила ее под давлением аферистов.

В марте 2025 года суд встал на сторону певицы: Лурье осталась и без квартиры, и без денег.

Эту тактику сразу подхватили и некоторые другие продавцы: за 2025 год по схожим схемам оспорили больше 3000 сделок. Продавец забирает деньги, заявляет, что его обманули мошенники, и через суд возвращает себе квартиру.

При этом покупателю он ничего не возвращает. В декабре 2025 года Верховный суд пересмотрел дело и все же вернул квартиру Лурье, но тысячи похожих дел по всей стране все еще идут.