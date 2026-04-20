Чем выгодна покупка квартиры с торгов

Низкая цена

Квартиры на торгах стоят на 10–30% дешевле, чем на обычном рынке, — это основной повод в них участвовать. В 2026 году из-за дорогой ипотеки купить квартиру стало сложнее. Поэтому покупатели чаще идут на аукционы.

Насколько выгодна будет сделка, зависит от того, когда вы выйдете на торги. На первом аукционе цена бывает близка к рыночной, а вот на этапе публичного предложения скидка становится ощутимой.

На «банкротных» торгах вы можете купить не само жилье, а право требовать долг, обеспеченный этой квартирой. После сделки вы станете новым кредитором и можете забрать объект в собственность через суд.