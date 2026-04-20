Жилье коррупционера со скидкой 60%. Как купить квартиру с торгов в 2026 году
Какие квартиры выставляют на торги
На аукционах продают четыре типа квартир:
Квартиры от города. Жилье, которое перешло в собственность муниципалитета после смерти одиноких владельцев (выморочное имущество) или которое город решил списать с баланса.
Жилье банкротов. Недвижимость людей и компаний, которые обанкротились. В 2025 году статус банкрота получили более 463 тысяч человек — это на треть больше показателей прошлых лет. Так что рынок активно пополняется новыми лотами.
Залоговое имущество. Это квартиры ипотечников, которые перестали платить банку. Банк через суд или судебных приставов отправляет жилье на продажу.
Конфискат. Жилье, изъятое у чиновников по антикоррупционным делам. В апреле 2026 года правительство упростило правила приватизации таких объектов: их разрешили продавать без учета жестких ценовых критериев, чтобы активы не висели на балансе государства мертвым грузом.
Аукционных квартир на рынке стало больше из-за упрощения процедуры банкротства физлиц и по причине того, что площадки стали эффективнее работать с такими объявлениями. В Москве на разные форматы продаж с торгов сейчас приходится 2.5% объявлений на вторичке. А 5 лет назад доля не превышала 1%.
Как устроена процедура торгов
Торги могут проходить по одной из трех схем:
Первичный аукцион. Классический формат на повышение цены. Участники делают ставки, побеждает тот, кто предложил больше всех.
Повторные торги. Проводятся, если первый аукцион не состоялся. В этом случае начальную цену лота снижают на 10–15%.
Публичное предложение. Если повторный аукцион тоже провалился, объект выставляют на продажу и скидывают цену постепенно, по заранее утвержденному графику — например, каждые пять дней на 5–10%, пока не появится покупатель.
Через публичное предложение сегодня продают 88% лотов с жильем, отметил заместитель директора департамента продаж «Российского аукционного дома» Александр Баутин.
Чем выгодна покупка квартиры с торгов
Низкая цена
Квартиры на торгах стоят на 10–30% дешевле, чем на обычном рынке, — это основной повод в них участвовать. В 2026 году из-за дорогой ипотеки купить квартиру стало сложнее. Поэтому покупатели чаще идут на аукционы.
Насколько выгодна будет сделка, зависит от того, когда вы выйдете на торги. На первом аукционе цена бывает близка к рыночной, а вот на этапе публичного предложения скидка становится ощутимой.
На «банкротных» торгах вы можете купить не само жилье, а право требовать долг, обеспеченный этой квартирой. После сделки вы станете новым кредитором и можете забрать объект в собственность через суд.
Скидка на квартиры на банкротных торгах может достигать 50–60%, но если покупать залоговое право требования, где в обеспечение представлена квартира, то можно купить с еще большим дисконтом — в 70–80%. Однако конкуренция растет, и нужно искать такие «алмазы».
По словам аналитика «Циана» Алексея Попова, в большинстве случаев фактическая цена на торгах бывает «ниже рынка», но часть квартир содержит скрытые риски и дефекты.
Можно покупать удаленно
Чтобы приобрести недвижимость на торгах, необязательно находиться в Москве или другом городе, где расположен объект. Процедура на всех этапах — от подачи заявки до заключения сделки — проходит онлайн.
Юридически все прозрачно и безопасно
Аукцион устроен прозрачно: у него есть четкий регламент, который защищает покупателя. Александр Баутин объясняет, что перед публикацией квартиру проверяют дважды. Сначала — арбитражный управляющий, который отвечает за чистоту документов, а затем — сама электронная площадка.
Двойная фильтрация делает покупку безопаснее: риск того, что сделку оспорят и аннулируют через суд, здесь гораздо ниже, чем при обычной покупке квартиры у частника с рук.
Никто не давит
На вторичке вам приходится иметь дело с продавцами и риелторами. Они умело уговаривают, манипулируют — в общем делают все, чтобы вы купили. Просто потому, что им перепадает процент от сделок. На аукционах этого давления нет.
Чем невыгодна покупка квартиры с торгов
Нельзя посмотреть квартиру вживую
Хуже всего то, что вы не всегда можете посетить объект. Например, там могут еще жить бывшие собственники, отмечает адвокат Александр Катков.
Грубо говоря, вы покупаете набор юридических фактов.
Огромная конкуренция на хорошие объекты
На ликвидные и юридически чистые лоты в 2026 году выстраивается огромная очередь. В Москве на одну квартиру на торгах в среднем претендуют девять покупателей.
По словам риелтора Любимовой, из-за дикой конкуренции цена в процессе борьбы часто вырастает до рыночной, что делает покупку бессмысленной.
Скрытые обременения
Выселение прописанных жильцов может затянуться на месяцы и потребовать новых судов. Юрист Николай Немков подчеркивает, что юридическое лишение права пользования и фактический переезд людей — это разные вещи. Иногда после покупки приходится решать этот вопрос отдельно.
Если в квартире прописаны дети или люди с правом пожизненного проживания, выселить их будет крайне сложно или вовсе невозможно.
Чужие долги
Долги за воду, свет и тепло по закону не перекладывают на нового собственника. Но за капремонт придется заплатить из своего кармана сразу после регистрации права собственности.
Мало времени на покупку
У победителя аукциона есть всего несколько дней, чтобы полностью оплатить. Обычно на перечисление всей суммы дают не более пяти рабочих дней.
По этой причине зайти в сделку с ипотекой почти нереально — банки в 2026 году не успевают провести проверку и оценку объекта в такие сжатые сроки. На аукционы нужно выходить только с собственными накоплениями.
Как искать квартиры на аукционе
Чтобы найти хороший вариант по низкой цене, нужно следить за официальными реестрами и сайтами-агрегаторами. Юрист Немков советует сначала выбрать тип торгов, а потом смотреть на цену.
Если вам интересно жилье банкротов, ищите его на ресурсе ЕФРСБ. Если муниципальное или государственное имущество — на портале ГИС Торги.
Искать объекты удобнее всего через три канала:
- Электронные торговые площадки. Это сайты, где проходят сами аукционы. Самые крупные — «Росэлторг», «Фабрикант» и ВЭТП.
- Агрегаторы. Сервисы вроде «Контур.Закупок» собирают данные со всех площадок страны в одно окно. Здесь проще сравнивать варианты и настраивать уведомления о новых.
- Региональные порталы. В столице жилье от города чаще всего ищут на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги».
Для старта требуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП), которая дает возможность регистрации на нужной площадке. Важно учитывать, что не все подписи универсальны, поэтому заранее уточните совместимость. После получения подписи и регистрации на площадке можно мониторить лоты, используя фильтры по региону, цене и другим параметрам.
Какие квартиры опасно покупать с торгов
Юристы советуют осторожно подходить к покупке объектов с этими «красными флагами»:
Доли детей и маткапитал. Если прошлые хозяева использовали материнский капитал, но не выделили доли детям, сделку могут оспорить органы опеки, представители Соцфонда или сами дети (даже несовершеннолетние).
Жильцы с правом пожизненного проживания. Люди, которые отказались от приватизации в пользу родственников, сохраняют право жить в квартире вечно. Выписать и выселить их не получится, даже если вы станете новым собственником.
«Свежее» наследство. Если квартира досталась владельцу по наследству недавно, могут внезапно появиться другие родственники, которые потребуют свою долю через суд.
Ошибки финансового управляющего. Любое нарушение правил при подготовке торгов позволяет кредиторам или самому банкроту оспорить результаты и вернуть квартиру назад.
Сама покупка на торгах не делает сделку «неприкосновенной», если есть вопросы к включению объекта в конкурсную массу. Суды смотрят не формально, а по сути — нарушили ли процедуру и повлияло ли это на права сторон.
Риелтор Софья Любимова рекомендует проверять не только выписку из Росреестра, но и историю владельцев через суды и базу судебных приставов. Если вы видите, что квартиру перепродавали несколько раз за короткий срок или бывший хозяин годами конфликтует с банками, от такой покупки лучше отказаться.
Как купить квартиру с торгов: пошаговая инструкция
Чтобы купить жилье на торгах, пройдите пять этапов:
|Шаг
|Что нужно сделать
|1. Получите УКЭП
|Оформите электронную подпись. Она заменяет вашу обычную подпись в интернете и нужна, чтобы регистрироваться на площадках и подавать заявки.
|2. Зарегистрируйтесь
|Пройдите аккредитацию на торговой площадке (ЭТП), где продают квартиру. Учтите, что проверять ваши документы могут до пяти рабочих дней.
|3. Внесите задаток
|Переведите деньги на счет площадки. По словам адвоката Каткова, задаток — это 5–20% от начальной цены. Если вы не выиграете торги, деньги вам вернут.
|4. Подайте заявку
|Загрузите в личный кабинет сканы паспорта, ИНН и нотариальное согласие супруга. После этого площадка разрешит вам участвовать в торгах.
|5. Торгуйтесь
|В назначенное время зайдите на сайт площадки. На обычном аукционе нужно повышать цену. На «публичном предложении» — дождаться, когда цена упадет до нужной отметки, и подать заявку первым.
Стоит ли нанимать брокера?
Если не хотите сами настраивать электронную подпись и заполнять формы на сайтах, можно нанять посредника. Брокер возьмет на себя регистрацию и подаст заявку без ошибок. По словам эксперта Александра Баутина, услуги такого специалиста стоят 1–2% от цены квартиры.
Брокеры могут сильно упростить процесс, но рынок здесь очень разный. Есть специалисты, которые реально ведут сделку и отвечают за результат, а есть те, кто просто пересылает список объектов. По деньгам обычно выходит от 50 тысяч до 300 тысяч рублей и выше.
Юрист Николай Немков советует прописать в договоре, за что именно вы платите и что будет, если заявку отклонят по вине брокера. Проверять юридическую чистоту квартиры и принимать окончательное решение о покупке эксперт рекомендует самостоятельно или вместе с юристом, но не доверять это посреднику.
Что делать после победы на аукционе
Если вы выиграли аукцион, у вас есть максимум месяц, чтобы подписать документы и полностью оплатить квартиру. Протокол торгов по закону приравнивается к договору: если вы не перечислите деньги вовремя, сделку аннулируют, а задаток не вернут.
После завершения аукциона нужно пройти три этапа:
- Подписать договор. Победитель должен подписать основной договор купли-продажи в течение пяти дней после итогов.
- Перечислить деньги. Оставшуюся сумму нужно отправить на счет продавца. Сроки всегда прописаны в условиях аукциона — обычно на это дают от 5 до 30 дней.
- Оформить собственность. С документами от организатора торгов нужно сходить в МФЦ или подать заявление в Росреестр.
Ключевые риски при покупке квартиры — это аресты и запреты регистрационных действий. Если меры наложены в рамках банкротства, то это снимается в МФЦ после заключения ДКП. Никаких сложностей возникнуть не должно, порой арбитражные управляющие сами помогают в снятии.
Как уже говорилось, получение выписки из Росреестра не означает, что в квартиру можно сразу заезжать. Если бывшие хозяева не хотят съезжать добровольно, их придется выселять через суд.
Вы проиграли на торгах. Как вернуть задаток и что делать дальше
Если вашу ставку перебили или торги не состоялись, площадка обязана вернуть вам задаток целиком. Обычно деньги приходят автоматически на тот же счет, с которого вы их отправляли. Это занимает от трех до пяти рабочих дней.
Юрист Николай Немков советует: проверьте правила площадки заранее. На некоторых коммерческих ЭТП деньги возвращают только после того, как вы сами подадите заявление в личном кабинете. Если не сделать этого в течение 30 дней, деньги могут остаться на счетах оператора.
Задаток возвращают всем проигравшим участникам. Но если вы победили и сами отказались от сделки или не перечислили остаток суммы в срок, деньги вам не вернут. Они уйдут в счет погашения долгов продавца. Поэтому важно заранее рассчитать бюджет и наличие «живых» денег, не рассчитывая на ипотеку.
Бывают случаи, когда совладелец выкупает долю первым уже после аукциона. Это касается комнат в коммуналках или долей в праве собственности. В такой ситуации сделку с победителем отменяют, а задаток ему возвращают полностью.
Если на торги никто не пришел и они не состоялись — это шанс купить квартиру еще дешевле. Организатор назначит повторный аукцион, где начальная цена будет на 15% ниже. Если и он провалится, начнется стадия «публичного предложения», где скидка может дойти до 50% и выше.
Можно ли купить квартиру с торгов в ипотеку
В 2026 году взять ипотеку на квартиру с торгов почти невозможно. Как мы уже говорили, банки просто не успевают проверить жилье в сжатые сроки аукциона. По регламенту после победы у покупателя есть всего несколько дней, чтобы полностью оплатить лот. Обычная процедура одобрения недвижимости в банке длится дольше.
В моей практике случаев, чтобы банк одобрил ипотеку на покупку квартиры с торгов, не было. Как правило, участники заходят со своими свободными деньгами. Банку для выдачи кредита требуется провести осмотр и оценку объекта, убедиться в юридической чистоте. На торгах организовать это бывает крайне сложно из-за сжатых сроков и ограниченного доступа в помещение.
Юрист Николай Немков отмечает, что ипотека на торгах бывает, но это не массовый продукт. Он советует сначала получить предварительное одобрение именно под формат аукциона, а уже потом искать квартиру и вносить задаток. Шансы выше, если у объекта прозрачная история и все документы на руках.
По словам Александра Баутина, банки иногда соглашаются выдать кредит, если сами продают имущество своего должника-банкрота. Но даже такие случаи остаются единичными.
Что в итоге
Хорошие квартиры стоят на 10–30% дешевле рынка, скидку в 50–60% обычно дают на проблемные объекты.
Посмотреть квартиру изнутри до покупки обычно нельзя.
Конкуренция на квартиры с торгов очень высокая, если объект хороший и в крупном городе.
Самые опасные объекты — с маткапиталом и «вечными» жильцами.
Для участия в торгах нужны электронная подпись и регистрация.
На оплату квартиры дают от 5 до 30 дней.
Банки очень редко дают ипотеку на квартиры с торгов.
Долги за капремонт переходят к новому собственнику, но старые счета за свет, воду и отопление оплачивать не нужно.
