Как купить землю у государства в 2026 году

В 2026 году купить землю у государства можно двумя способами:

на аукционе (торгах);

без торгов — если вы относитесь к льготникам, уже арендуете этот участок или на нем стоит зарегистрированный на вас дом.

Процесс выкупа занимает от 1 до 3 месяцев. Поиск свободных территорий, проверка кадастровой стоимости и подача заявлений в администрацию теперь полностью доступны онлайн — через «Госуслуги» и сервисы Росреестра.

Как изменились правила выкупа земли у государства в 2026 году

Региональные льготы отменяют

В 2026 году в некоторых регионах льготный выкуп участков у государства:

Санкт-Петербург: льготный выкуп за 25% от кадастровой стоимости для бизнеса отменили. Теперь он платит полные 100%, независимо от того, что стоит на участке — спортзал или магазин.

Московская область: 1 мая 2026 года окончательно сгорает переходный период льготного выкупа арендованной земли. Право выкупить участок под домом за 3% от кадастровой стоимости сохранялось только за теми, кто успел заключить договор до мая 2025 года. Теперь базовая ставка выкупа в Подмосковье составляет 60%.

Строения должны строго соответствовать назначению земли

С 1 марта 2026 года вступил в силу закон (№ 295-ФЗ), который запрещает строить на участке то, для чего он не предназначен.

Почему это важно: раньше была популярна схема, которую условно можно описать так: «арендую участок дешево под дачу — строю на ней шиномонтажку— выкупаю без торгов». Теперь так сделать невозможно.

Если вы построите объект, назначение которого расходится с основным ВРИ участка (установленным градостроительным регламентом зоны), вам точно откажут в выкупе госземли. Росреестр просто не зарегистрирует такое здание, оно будет признано самостроем, а договор аренды земли могут расторгнуть.