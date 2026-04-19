Как купить у государства участок в 2026 году подешевле. Алгоритм действий
Как купить землю у государства в 2026 году
В 2026 году купить землю у государства можно двумя способами:
- на аукционе (торгах);
- без торгов — если вы относитесь к льготникам, уже арендуете этот участок или на нем стоит зарегистрированный на вас дом.
Процесс выкупа занимает от 1 до 3 месяцев. Поиск свободных территорий, проверка кадастровой стоимости и подача заявлений в администрацию теперь полностью доступны онлайн — через «Госуслуги» и сервисы Росреестра.
Как изменились правила выкупа земли у государства в 2026 году
Региональные льготы отменяют
В 2026 году в некоторых регионах льготный выкуп участков у государства:
Санкт-Петербург: льготный выкуп за 25% от кадастровой стоимости для бизнеса отменили. Теперь он платит полные 100%, независимо от того, что стоит на участке — спортзал или магазин.
Московская область: 1 мая 2026 года окончательно сгорает переходный период льготного выкупа арендованной земли. Право выкупить участок под домом за 3% от кадастровой стоимости сохранялось только за теми, кто успел заключить договор до мая 2025 года. Теперь базовая ставка выкупа в Подмосковье составляет 60%.
Строения должны строго соответствовать назначению земли
С 1 марта 2026 года вступил в силу закон (№ 295-ФЗ), который запрещает строить на участке то, для чего он не предназначен.
Почему это важно: раньше была популярна схема, которую условно можно описать так: «арендую участок дешево под дачу — строю на ней шиномонтажку— выкупаю без торгов». Теперь так сделать невозможно.
Если вы построите объект, назначение которого расходится с основным ВРИ участка (установленным градостроительным регламентом зоны), вам точно откажут в выкупе госземли. Росреестр просто не зарегистрирует такое здание, оно будет признано самостроем, а договор аренды земли могут расторгнуть.
Как получить или купить землю без торгов в 2026 году
Выкуп под существующим домом или зданием
Если на государственной или муниципальной земле стоит капитальное здание (жилой дом, гараж, цех) и оно оформлено в вашу собственность, никто другой эту землю купить не сможет. У вас есть исключительное право выкупа или аренды.
Но Росреестр и муниципалитеты жестко проверяют соразмерность участка и постройки. Нельзя выкупить 20 соток земли, построив на них собачью будку на фундаменте площадью 4 кв. м. Площадь застройки должна составлять разумный процент от площади участка — обычно от 5 до 20%, — а само здание — полностью соответствовать ВРИ земли.
Выкуп арендованной земли (для ИЖС, ЛПХ и фермеров)
Если вы уже легально пользуетесь участком, государство готово отдать его вам в собственность без конкурентов.
Если вы взяли пустую землю в аренду, построили на ней дом и зарегистрировали его в Росреестре, вы получаете право выкупить участок без торгов.
Крестьянско-фермерские хозяйства тоже могут выкупить арендованную муниципальную сельхозземлю без торгов, если они добросовестно отработали на ней не менее 3 лет и у Россельхознадзора нет к ним претензий (например, участок не зарос сорняками).
Выдача земли по льготе
Женщины, удостоенные звания «Мать-героиня», с 1 января получили безусловное право на землю. Им участки под ИЖС предоставляются вне очереди и абсолютно бесплатно.
Ветераны СВО и члены семей погибших бойцов получают бесплатные участки во многих регионах страны по специальным квотам (особенно активно программы работают в Крыму, Севастополе, Московской и Ленинградской областях).
Многодетные семьи имеют право на бесплатную землю, но порядок определяют регионы.
Инвалиды и семьи с детьми-инвалидами имеют право на получение участка под ИЖС в аренду без торгов. Выкупить его в собственность они смогут только после того, как построят на нем дом.
Кто и за сколько может получить землю у государства без торгов
|Кто покупает
|На каком основании
|Цена и условия
|Собственник дома или здания
|ст. 39.20 ЗК РФ
|от 3% до 100% от кадастра (зависит от региона)
|Арендатор, построивший дом
|ст. 39.3 ЗК РФ
|% от кадастра по льготной ставке
|Фермер (КФХ) после 3 лет аренды
|ст. 39.3 ЗК РФ
|Кадастровая или рыночная цена (зависит от региона)
|Герои РФ, Матери-героини
|Федеральные льготы
|Бесплатно
|Многодетные семьи
|Региональные законы
|Бесплатно (в порядке очереди)
|Инвалиды
|ст. 39.6 ЗК РФ
|Аренда, затем выкуп после постройки дома
|Участники программы «Гектар»
|ФЗ № 119-ФЗ
|Бесплатно , если освоили землю за 4,5 года
Как купить землю у государства на торгах (аукционе)
Где искать участки и как проходят торги?
На портале «ГИС Торги» Именно там местные администрации обязаны публиковать извещения о продаже или аренде земли.
Однако сами торги проходят на одной из аккредитованных федеральных электронных торговых площадок (ЭТП), например: «Сбер А», «РТС-тендер», «Росэлторг» или РАД.
Ссылка на конкретную ЭТП всегда есть в карточке лота на «ГИС Торгах».
Что нужно для участия в 2026 году?
Для участия в аукционе нужно подать заявку на участие, приложить скан паспорта и квитанцию об оплате задатка. Победит тот, кто предложит наибольшую сумму.
Чтобы вас допустили к торгам, потребуется:
УКЭП (Усиленная квалифицированная электронная подпись). Флешку с подписью можно получить в аккредитованном удостоверяющем центре (или в налоговой, если вы ИП/юрлицо). Также УКЭП можно оформить в приложении «Госключ».
Подтвержденный профиль на «Госуслугах».
Регистрация на «ГИС Торгах» и ЭТП. Можно пройти онлайн за пару минут через авторизацию по «Госуслугам» (ЕСИА).
Как определяется цена на землю на аукционах
Порядок ценообразования на торгах строго регламентирован ст. 39.11 ЗК РФ.
Вот что тут самое важное:
Начальная цена. Ее устанавливает администрация на основании отчета независимого оценщика или по кадастровой стоимости.
Задаток. Чтобы отсеять зевак, для участия нужно внести обеспечительный платеж на специальный счет ЭТП. Размер задатка определяет организатор торгов. Он может быть, например, равен начальной цене земельного участка, то есть составлять 100%.
Если вы проиграете, деньги вернутся на ваш счет в течение 3 рабочих дней. Если выиграете — задаток зачтут в счет оплаты участка.
Шаг аукциона. Это фиксированная сумма, на которую участники могут повышать ставку. Размер шага устанавливает организатор торгов, он может быть, от 1% до 5%.
Многие новички в азарте торгов взвинчивают цену до небес, выигрывают, а потом понимают, что таких денег у них нет, и отказываются подписывать договор купли-продажи. Но задаток сгорает и уходит в бюджет муниципалитета.
Еще за это ваши данные могут внести в Реестр недобросовестных участников (РНП) налоговой. На ближайшие 2 года вам запретят участвовать в любых торгах по покупке или аренде государственной земли по всей стране.
Право выкупа перейдет участнику, сделавшему предпоследнюю ставку.
Победитель аукциона обязан подписать договор купли-продажи в течение 10 рабочих дней (вместо прежних 30 календарных)[2]. Затягивать больше нельзя.
Но что делать, если на «ГИС Торги» в вашем районе нет хороших предложений? Вы можете сами найти пустующую территорию, начертить ее границы и попросить государство продать ее вам.
Далее расскажем, как это сделать.
Как найти и выкупить свободную землю самому
Шаг 1. Найдите свободный участок через НСПД
Во всех регионах работает ФГИС НСПД — Национальная система пространственных данных. Она пришла на смену старой Публичной кадастровой карте.
- Зайдите на портал НСПД (или в сервис Росреестра «Земля для стройки»).
- Включите слои с кадастровым делением и правилами землепользования (ПЗЗ).
- Найдите свободный кусок, который не обведен красными границами (то есть не стоит на учете) и находится в подходящей зоне. Например, для строительства частного дома нужна зона Ж-1.
Шаг 2. Подготовьте схему расположения (СРЗУ)
Чтобы администрация поняла, какой именно кусок земли вы просите, нужно подготовить Схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории (СРЗУ).
Как это сделать: можно нарисовать самостоятельно в личном кабинете Росреестра за небольшую плату (нужна ЭЦП), но высок риск отказа из-за наложения границ. Но надежнее нанять кадастрового инженера.
Шаг 3. Подайте заявление через «Госуслуги»
С готовой схемой вы обращаетесь в местную администрацию (или Росимущество, если земля федеральная).
Найдите на «Госуслугах» услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка».
Прикрепите СРЗУ, скан паспорта и укажите основание (например, ст. 39.18 ЗК РФ — для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства). По закону (ст. 39.15 ЗК РФ) администрация обязана рассмотреть ваше заявление за 20 дней.
Шаг 4. Дождитесь публикации извещения и проверьте конкурентов
Если вы берете землю под дом, дачу или огород, администрация должна проверить, нет ли на нее других желающих.
Муниципалитет публикует объявление на сайте «ГИС Торги» и в местной газете: мол, планируем отдать такой-то участок.
На ожидание дается 30 дней. Если конкурентов нет — отлично, переходите к следующему шагу. Если появится хотя бы один желающий, администрация остановит процесс и запустит электронный аукцион. Об участии в аукционе мы уже рассказали выше.
Шаг 5. Поставьте участок на кадастровый учет
Администрация выдаст вам Постановление о предварительном согласовании. Что делать дальше:
- Снова зовете кадастрового инженера. Он выезжает на место, проводит межевание и готовит межевой план.
- С этим планом вы ставите участок на государственный кадастровый учет (через МФЦ или на сайте Росреестра). Теперь у земли есть официальные границы и уникальный кадастровый номер.
Шаг 6. Заключите договор купли-продажи
Как только участок появился в ЕГРН, вы подаете на «Госуслугах» второе заявление — «Предоставление земельного участка без торгов».
- В течение 20 дней администрация готовит договор купли-продажи (или аренды — смотря что вы выбрали).
- Вы оплачиваете стоимость земли по указанным реквизитам.
- Финальный штрих — регистрация права собственности в Росреестре. Нужно будет заплатить госпошлину — за участок под дом, дачу или огород она составит 350 рублей, для других целей — 2000 рублей.
Cколько стоит земля при выкупе без аукциона
Если вы сами нашли свободную территорию, и после публикации извещения за 30 дней никто не подал встречную заявку, вы забираете землю напрямую.
Чаще всего администрация выставляет счет в 100% кадастровой стоимости. Однако и здесь все зависит от региона — для некоторых ВРИ (например, под сельхозпроизводство или в удаленных районах) ставка может быть снижена до 15–25%.
Какую землю государство не продаст?
Вот основные причины, по которым администрация может отказать в продаже участка согласно статье 39.16 ЗК РФ:
Земли изъятые из оборота Их нельзя выкупить в собственность, но в некоторых случаях можно арендовать. К этой категории относятся:
- участки лесного фонда;
- особо охраняемые природные территории (например, заказники);
- земли, на которых расположены водные объекты;
- территории с космическими объектами;
- участки для нужд обороны, безопасности и таможни;
- земли, зарезервированные для государственных нужд (например, под будущую трассу);
- участки под гидротехническими сооружениями (вроде ГЭС);
- земли для строительства и работы транспорта: дорог, аэропортов, вокзалов и портов.
Земли, изъятые из оборота. Эти участки могут находиться только в федеральной собственности. На них обычно расположены:
- государственные заповедники и национальные парки;
- здания и полигоны Вооруженных сил РФ;
- объекты ФСБ и здания военных судов;
- тюрьмы, колонии и территории закрытых административных объединений (ЗАТО);
- атомные электростанции и хранилища ядерных материалов или радиоактивных отходов.
Почему еще могут не продать землю
Несоответствие Генплану и ПЗЗ
Ваши планы на землю должны совпадать с планами города. Если вы хотите построить дом в зоне, которая по Генплану предназначена для парков или заводов, — вам откажут. Проверьте Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) на сайте администрации или во ФГИС ТП. Убедитесь, что нужный вам вид использования земли (например, ИЖС) указан как основной.
Наложение границ
Даже если ваш участок кажется пустым, его границы могут на несколько сантиметров заходить на соседнюю территорию. В 2026 году кадастровый учет полностью цифровой: система автоматически блокирует заявку, если видит любое пересечение границ.
Землю зарезервировали для государственных нужд
Государство может отказать, если через 10–20 лет на этом месте планируют построить мост или федеральную трассу.
Обычно землю резервируют на 3 года, но для дорог и ЛЭП этот срок может достигать 20 лет. Сведения об этом должны быть в ЕГРН — проверьте выписку перед подачей документов.
Слишком маленький дом на большом участке
Если вы хотите выкупить участок под уже построенным домом, их площади должны быть соразмерны. Нельзя купить гектар земли, имея на нем сарай площадью 10 квадратных метров.
Четкого «золотого стандарта» в процентах нет, но администрация часто отказывает, если площадь застройки слишком мала.
Ошибки в документах и статусе земли
Администрация не подпишет договор, если:
- Вы просите землю без торгов, хотя по закону обязаны в них участвовать.
- Кто-то другой подал заявку на этот участок раньше вас.
- У земли не определена категория или вид разрешенного использования.
Самые частые вопросы о покупке земли у государства
Как узнать цену участка до подачи заявления?
Если вы покупаете участок без торгов (под домом), цена обычно составляет процент от кадастровой стоимости. Узнать ее можно в выписке из ЕГРН или на портале НСПД. В каждом регионе свои ставки: где-то это 3%, а где-то все 100%.
Если же участок идет на аукцион, начальная цена будет либо рыночной, либо кадастровой — это решит администрация.
Cколько времени и денег уйдет на сделку?
В 2026 году купить землю быстро не получится — рассчитывайте минимум на два месяца. Если вы оформляете участок «с нуля» через предварительное согласование, весь процесс с учетом всех проверок и ожиданий может занять от 4 до 6 месяцев.
|Этап оформления
|Примерные сроки
|Ориентировочные расходы
|Ждем ответа от администрации по заявлению
|20–50 дней
|Бесплатно
|Ждем других претендентов (публикация в ГИС Торги)
|30 дней
|Бесплатно
|Проводим межевание (услуги кадастрового инженера)
|10–20 дней
|8000 – 15 000 руб.
|Ставим участок на кадастровый учет в ЕГРН
|5–7 рабочих дней
|Бесплатно
|Подписываем договор купли-продажи
|до 10 рабочих дней
|Цена участка (от 3% до 100% КС)
|Регистрируем право собственности в Росреестре
|3–9 рабочих дней
|350 руб.* / 2000 руб.**
Как победить на торгах за землю
Заранее определите максимальную сумму, выше которой вы не подниметесь ни при каких обстоятельствах. Чтобы не переплатить лишнего и не упустить выгоду, оцените участок по четырем критериям:
- Рыночная цена. Посмотрите объявления о продаже похожих участков в этой же локации. Категория земли должна совпадать: участки в населенных пунктах всегда дороже земель сельхозназначения.
- Физические параметры. Оцените площадь, форму и ландшафт. Участок с вековыми соснами будет стоить дороже, чем голое поле, — учитывайте это при сравнении цен.
- Техническая возможность. Изучите документы лота: можно ли подключить электричество, газ и воду. Отсутствие коммуникаций сильно снижает реальную стоимость земли.
- Юридическая чистота. Проверьте выписку из ЕГРН и проект договора. Убедитесь, что на участке нет арестов, сервитутов или ограничений (ЗОУИТ), которые запрещают строительство.
На торгах вы чаще всего конкурируете с перекупщиками. Для них покупка — это бизнес, поэтому они редко заходят выше 30–40% от рыночной стоимости участка. Если цена поднимается выше, инвестору становится невыгодно.
Если вы покупаете землю для себя (под дачу или дом), для вас покупка даже за 60% от рынка будет отличной сделкой. Вы можете предложить цену выше, чем инвестор, и все равно остаться в выигрыше.