Россияне стали присматриваться к морским контейнерам вместо жилья. 4 за и 4 против этой идеи
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Почему россияне скупают морские контейнеры
Раньше морские контейнеры брали только в качестве бытовок для строителей. В редких случаях — для обустройства летнего домика. Теперь все чаще из них делают дома для проживания круглый год.
За последние три года спрос на дома из морских контейнеров в России вырос более чем на 80%, отметил девелопер, основатель компании «Земля МО» Сергей Минаков.
Идея зародилась в США в 1987 году. Американец Филипп Кларк запатентовал способ переоборудования грузовой тары в жилье. Но настоящий бум начался в 2007-м, когда архитектор Питер ДеМария построил первый полноценный дом из контейнера.
Сейчас из стальных модулей возводят все: от миниатюрных студий до многоуровневых жилых комплексов и отелей. Самый известный пример — стадион «974» в Катаре, полностью собранный из 974 контейнеров к чемпионату мира по футболу 2022 года.
Конечно, в первую очередь людей привлекает цена. По словам риелтора Юлии Зобниной, разрыв в бюджете между классической дачей и контейнерным модулем сегодня достигает кратных значений.
Например, обычные каркасные дома за полгода подорожали на 300−500 тысяч рублей.
Рынок действительно фиксирует рост интереса к морским контейнерам как альтернативе дачному строительству, но важно правильно интерпретировать этот тренд: это реакция на резкое удорожание классического загородного жилья и стройматериалов. Многие россияне покупают землю, но у них не хватает средств на постройку дома. И контейнер становится прекрасной альтернативой.
Второй фактор, подстегнувший интерес, — это дорогая ипотека и ужесточение условий льготных программ. Из-за высоких ставок кредиты на покупку или строительство полноценного коттеджа стали недоступны для многих семей, объясняет управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.
Покупателям приходится искать радикально дешевые альтернативы, чтобы освоить купленные участки без привлечения банковских займов.
Интересу способствует и внешнеэкономическая ситуация: Китай остается крупнейшим торговым партнером России, и значительная часть контейнеров с товарами оседает в нашей стране. Везти пустой контейнер обратно слишком дорого, поэтому бизнесу выгоднее продавать его на внутреннем рынке.
Может, этот увеличение спроса на 80% объясняется эффектом низкой базы? То есть спрос изначально был очень маленький, поэтому небольшое увеличение формально дает впечатляющий рост.
Девелопер Сергей Минаков уверен, что сводить этот тренд просто к эффекту низкой базы некорректно.
Мы видим структурные изменения. Люди переходят от формата «времянки» к полноценному дому, и это меняет рынок принципиально.
4 причины построить дом из контейнера
Причина 1: это дешево. Пустой морской контейнер, по словам Юлии Зобниной, стоит 353−55 тысяч рублей.
Дальше нужно его покрасить, установить коммуникации, окна, двери, привезти газовый баллон, подключить электричество, утеплить, поставить кондиционер, обставить мебелью.
В итоге контейнер обойдется покупателю примерно в 350−500 тысяч — в зависимости от «начинки».
По оценке девелопера Сергея Минакова, по затратам на квадратный метр такой формат жилья обойдется на 20−30% дешевле самого простого каркасного дома.
Причина 2: это быстро. На превращение морского контейнера в жилое пространство уходит в три-четыре раза меньше времени, чем на классический коттедж.
Сергей Минков утверждает: если на традиционную постройку уходит от полугода до года, то на объект из одного-двух контейнеров площадью до 100 квадратов — около 3 месяцев.
Морской контейнер в качестве дачи могут рассмотреть те, кто хочет получить результат без долгостроя и с предсказуемым бюджетом.
Причина 3: никакой бюрократии и налогов. По документам дом из морского контейнера считается временным сооружением или хозблоком. Ему не нужен фундамент, а значит, и разрешение на строительство.
Риелтор Руслан Сырцов отмечает, что такие объекты не вносят в ЕГРН, поэтому владельцы законно экономят на налоге на имущество.
Причина 4: это энергоэффективно. Но с условием, что вы сделаете правильную термоизоляцию (например, напыляемым пенополиуретаном) и вентиляцию.
4 причины никогда не строить дом из контейнера
Причина 1: риск для здоровья. Если вы не потратитесь на термоизоляцию и вентиляцию, жить в контейнере будет невозможно. Там будет либо очень жарко, либо очень холодно, так как металл быстро нагревается и остывает.
Академик РАН Геннадий Онищенко сравнивает такие дома с раскаленными на солнце автомобилями.
Если просто человек ночью будет лежать один, закроет дверь от недоброжелателей, и если там не будет никаких отверстий для вентиляции, то он сам задохнется в собственных выделениях.
Причина 2: юридическая неопределенность. Вы не сможете оформить в таком доме прописку. Юрист Яна Бондаренко поясняет, что контейнер нельзя поставить на кадастровый учет, так как это не жилье.
Риелтор Руслан Сырцов напоминает: банки не дают ипотеку на такие объекты, а власти в будущем могут ввести для них новые правила и налоги.
Причина 3: сложность и дороговизна отделки. Превратить стальную коробку в уютный дом сложно и дорого. Штробить стены нельзя, это ослабляет конструкцию. Чтобы прогреть ледяные углы в контейнере, придется монтировать теплый пол и ставить рекуператоры.
Риелтор Олег Свиридов добавляет, что после установки толстого слоя утеплителя внутри останется совсем мало свободного места.
Причина 4: низкая ликвидность. Вы вряд ли сможете выгодно продать такой дом через несколько лет. Риелтор Руслан Сырцов подчеркивает, что контейнерное жилье — это не инвестиционный актив. Цены на такие объекты при перепродаже не растут. По сути, это вариант для максимально экономного пользования «здесь и сейчас», а не способ сохранить или приумножить капитал.
Что в итоге?
Дом из морского контейнера — неплохой компромисс, если покупка или строительство дома вам совсем не по карману. Но вряд ли он заменит классическую загородную недвижимость. Больше всего формат подходит для временных дач, гостевых домиков или коммерческих объектов.
Для постоянного проживания семьи он требует слишком дорогих технических доработок. А юридически — это вообще не жилье.
