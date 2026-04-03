С новым долгом. Как получить ипотеку после банкротства
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Ипотека после банкротства: возможно ли это вообще
Прямого запрета на оформление нового займа для обанкротившегося человека нет. Закон не лишает гражданина права обращаться за кредитами сразу после завершения процедуры банкротства. Подача документов происходит в обычном режиме и на тех же условиях, что для других заемщиков.
Однако есть важное правило: в течение пяти лет после банкротства человек обязан сообщать банку о своем статусе при подаче заявки. Скрывать факт банкротства бессмысленно — банк увидит эту информацию на «Федресурсе», а попытка умолчать почти гарантированно приведет к отказу.
Для банковской системы статус банкрота — это фактор гораздо более отягощающий, чем просто плохая кредитная история с просрочками. Человек с просрочками платил плохо, но признавал долг. Банкрот — это человек, который законно «списал» долги, принеся кредиторам прямые убытки. Финансовый сектор этого не любит.
Тем не менее пробиться через стену можно, если запастись терпением.
Когда реально получить ипотеку после банкротства
Банки почти никогда не одобряют ипотеку сразу после завершения процедуры. Им важно увидеть, что финансовая ситуация человека изменилась и он снова способен выполнять кредитные обязательства.
|Срок после банкротства
|Шансы на получение ипотеки
|Условия и примечания
|Первый‑второй год
|Крайне низкие, даже при хорошем доходе
|Банки хотят увидеть, что человек научился жить без просрочек
|Три года
|Некоторые банки начинают рассматривать заявки
|Требуется безупречная кредитная дисциплина
|Пять лет
|Возможность получить ипотеку на нормальных условиях
|Банкротство становится менее значимым фактором
|Десять лет
|Банкротство не влияет на решения банков
|Информация о банкротстве удаляется из БКИ
Какие банки могут дать ипотеку
Особого списка банков, работающих с бывшими банкротами, нет. Однако можно выделить несколько закономерностей.
- Банки с госучастием (Сбербанк, ВТБ и другие) могут рассмотреть заявку уже через 1–2 года, но требования к доходу и первоначальному взносу будут жесткими.
- Региональные и средние коммерческие банки иногда лояльнее федеральных гигантов, так как чаще используют ручной андеррайтинг (оценку живым специалистом, а не только автоматической системой).
Не стоит подавать заявки во все банки подряд. Каждый отказ фиксируется в кредитной истории и снижает рейтинг. Лучше выбрать 2–3 варианта, где выше шанс получить одобрение.
Банку важно понять, сможет ли человек стабильно платить ипотеку. Обычно анализируют уровень дохода, стаж на последнем месте работы и общую финансовую нагрузка. В большинстве банков считается безопасным, если платеж по ипотеке занимает не больше примерно половины семейного дохода.
Еще один фактор, который может повысить шансы на одобрение, — это повышенный первоначальный взнос. После банкротства банки чаще одобряют ипотеку заемщикам, которые готовы вложить больше собственных средств. Иногда речь идет о 30% или 40% стоимости квартиры. Чем больше собственных денег участвует в сделке, тем ниже риск для банка.
Шаги для получения ипотеки после банкротства
Эксперты единодушны: должно пройти от одного до трех лет после банкротства, прежде чем стоит подавать заявку. Это время нужно использовать для восстановления финансовой репутации.
Улучшение кредитной истории
Ваша задача — сформировать новую положительную историю с нуля. Вот с чего можно начать в первый год:
- Возьмите кредитную карту с небольшим лимитом (10–30 тысяч рублей). Используйте ее и гасите долг полностью и вовремя. Кредитки банки выдают охотнее, чем потребительские кредиты.
- Оформите товарный кредит на технику или мебель. Главное — ни одной просрочки.
Своевременное погашение этих небольгих займов начнет формировать новый, положительный след в Бюро кредитных историй (БКИ).
Далее:
- Оформите зарплатную карту в выбранном банке и получайте на нее доход. Подключите автоплатежи за ЖКХ и связь — пусть банк видит активность.
- Откройте вклад в том же банке, где планируете брать ипотеку. Это покажет, что вы умеете копить.
- Планомерно увеличивайте лимиты по кредитным картам.
Что категорически нельзя делать:
- Брать микрозаймы в МФО. Это сигнал для банков, что вы в отчаянном положении, и он перекроет дорогу к крупным кредитам.
- Допускать даже однодневные просрочки по платежам.
Также проверьте свою кредитную историю во всех БКИ (их шесть: НБКИ, ОКБ, «КредитИнфо», «Скоринг бюро», «Спектрум», «Технологическое БКИ»). Убедитесь, что факт банкротства отражен в них корректно.
В отчете будут отражены все кредиты за последние семь лет: условия выдачи и история платежей.
Также можно увидеть персональный рейтинг заемщика по шкале от 1 до 999 баллов. Показатель выше 600 считается хорошим и повышает шансы на одобрение ипотеки.
Подготовка к заявке на ипотеку
Банк будет оценивать не столько ваше прошлое, сколько текущую платежеспособность.
Что важно:
- Стабильный официальный доход. Чем выше, тем лучше. Если зарплата «серая», шансы на одобрение ипотеки стремятся к нулю. Желателен стаж на текущем месте от полугода.
- Первоначальный взнос. Для обычных заемщиков достаточно 15–20%, но бывшему банкроту лучше ориентироваться на 30–50% стоимости жилья. Это снижает риски банка и делает заявку привлекательной.
- Привлечение созаемщика с хорошей кредитной историей (супруга или близкого родственника). Банк оценивает совокупный доход и риски семьи, а не только ваши.
- Поручительство финансово состоятельных родственников.
Какие ипотечные программы доступны после банкротства
Закон не запрещает банкротам оформлять льготную или стандартную ипотеку, при условии, что они подходят под условия данных программ. Поэтому выбор программ для таких клиентов не ограничен.
- Стандартные ипотечные программы. Доступны на общих основаниях, но с поправкой на более высокую ставку и жёсткие требования к первоначальному взносу.
- Льготные программы (семейная, сельская ипотека и др.). Получить их сложнее. Требования к заемщикам строже, а проверка глубже. Но полностью такая возможность не исключается, если с момента банкротства прошло достаточно времени и финансовое поведение безупречно.
- Ипотека от застройщиков с собственными программами. Иногда у застройщиков есть упрощенные требования к заемщикам. Это может стать рабочим вариантом.
На что смотреть при выборе: советы
Оцените процентные ставки. Банкротство — фактор риска для банка, поэтому условия для таких заемщиков обычно хуже рыночных:
- Процентная ставка будет выше, чем для заемщиков с безупречной историей. Как правило, разница составляет 2–5 процентных пунктов. Это своеобразная «премия за риск», которую банк закладывает в стоимость кредита.
- Срок кредита. Оптимальная стратегия — выбирать минимально возможный срок (10–15 лет). Чем короче срок, тем ниже риски для банка и выше вероятность одобрения.
- Сумма кредита. Лучше ориентироваться на сумму ниже среднерыночной. Небольшой кредит получить легче, чем крупный.
Для тех, у кого есть первоначальный взнос, высокий уровень дохода и достаточно смелости, просто примите к сведению: если вы оформляете 10 млн, хотя бы под 20% годовых, допустим на 30 лет, ваша переплата составит при аннуитетных платежах более 50 млн рублей.
И да — несмотря на то что в 2025 году ставки по вкладам были выше текущих, все еще есть смысл использовать банковский вклад как инструмент накопления на первоначальный взнос, по крайней мере до тех пор, пока ставки по депозитам превышают инфляцию.
Учтите дополнительные затраты. При оценке предложений важно смотреть не только на процентную ставку, но и на полную стоимость кредита с учетом всех дополнительных расходов:
- Страхование. Это обязательное условие практически всех ипотечных программ. Минимум, что потребуется, — страхование приобретаемой недвижимости от утраты и повреждений. Банки также активно предлагают страхование жизни и здоровья заемщика. Отказ от него часто приводит к повышению ставки на 1–1,5 процентных пункта. Страховать имущество нужно только в компаниях, аккредитованных банком.
- Оценка недвижимости. Отчет независимого оценщика — обязательное требование банка. Стоимость оценки — от 3–5 тысяч рублей.
- Нотариальные услуги. Если в сделке участвуют нотариусы (например, при покупке доли), потребуется оплата их услуг.
- Госпошлина за регистрацию права собственности и ипотеки в Росреестре.
- Комиссии. Некоторые банки могут взимать комиссию за выдачу кредита или ведение ссудного счета. Таких условий лучше избегать.
Что будет с ипотечной квартирой при банкротстве
Повторно пройти процедуру банкротства (как судебную, так и внесудебную) можно не ранее чем через пять лет.
Если заемщик перестанет платить по ипотеке, банк имеет право обратить взыскание на заложенное жилье. Проще говоря, забрать квартиру и продать ее в счет погашения долга.
столько просрочили россияне по ипотечным платежам на начало 2026 года. В начале 2023 года просрочка составляла 92 млрд.
Взыскание запрещено, когда просрочка незначительна (менее 3 месяцев) или сумма долга менее 5% от стоимости заложенного имущества.
Но при систематических нарушениях (более 3 раз за год) квартиру могут забрать даже при небольшой сумме долга.
Обычно суды удовлетворяют иски об обращении взыскания на предмет залога, однако бывают исключения. Например, в деле 2-1261/2025 Лобненский городской суд Московской области расторг кредитный договор и взыскал денежные средства по нему, но не обратил взыскание на предмет залога как из-за несоразмерности долга (188 тыс) и стоимости имущества (2,7 млн).
