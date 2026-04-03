Еще один фактор, который может повысить шансы на одобрение, — это повышенный первоначальный взнос. После банкротства банки чаще одобряют ипотеку заемщикам, которые готовы вложить больше собственных средств. Иногда речь идет о 30% или 40% стоимости квартиры. Чем больше собственных денег участвует в сделке, тем ниже риск для банка.

Шаги для получения ипотеки после банкротства

Эксперты единодушны: должно пройти от одного до трех лет после банкротства, прежде чем стоит подавать заявку. Это время нужно использовать для восстановления финансовой репутации.

Улучшение кредитной истории

Ваша задача — сформировать новую положительную историю с нуля. Вот с чего можно начать в первый год: