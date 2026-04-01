Застенчивость тормозит профессиональный рост и мешает успеху. Как с этим справиться и пробить карьерный потолок
Мешает ли застенчивость карьере и успешности
Застенчивость — это проявление беспокойства, неуверенности во время коммуникации с другими людьми. Человек опасается, что его воспримут не так, как хотелось бы, поэтому часто отмалчивается, не проявляет инициативу.
Такое поведение полностью противоречит логике карьерного роста. Для движения вверх по управленческой пирамиде нужно не бояться ошибаться, не бояться критики, чужого мнения и публичности.
Кроме того, застенчивость идет вразрез со сложившимся в последнее время трендом на «создание личного бренда», то есть умением сформировать свой образ в глазах других.
Умение показать себя с наиболее выгодной стороны своему руководителю — крайне важный навык. Если вы не готовы демонстрировать свои сильные стороны и достижения, это может сильно подпортить вашу карьеру.
Большинство руководителей дают зеленый свет в карьере тем сотрудникам, которые умеют правильно преподнести результаты своей работы, показать свою эффективность и результативность.
Исследование российской консалтинговой компании «Экопси» подтверждает это. В течение пяти лет авторы исследования изучали рабочие процессы в 70 компаниях из России и стран СНГ в разных отраслях, опросили управленцев разных уровней. Их мнения легли в основу перечня ключевых профессиональных навыков, которые способствуют повышению до уровня линейного и среднего менеджера.
Если коротко, то для повышения сотрудник должен быть вовлеченным, амбициозным, решительным и открытым к новому.
Поэтому важно постоянно улучшать свои лидерские качества, развивать эмоциональный интеллект. И тем самым преодолевать застенчивость, которая может помешать карьерному росту.
Почему застенчивость — враг успеха
Главная проблема застенчивого человека в том, что он не вселяет уверенности в окружающих.
Руководителю непросто дать больший объем задач и большую ответственность застенчивому человеку, потому что в кризисной ситуации он не сможет проявить нужные качества из-за их отсутствия.
Застенчивость будет блокировать:
- Проактивность — умение действовать на упреждение. Застенчивый человек может ждать, пока проблема разрешится сама.
- Коммуникабельность — чтобы быстро и легко начинать взаимодействие с клиентами и сотрудниками компании. Застенчивый человек будет ждать, пока диалог инициирует вторая сторона.
- Управление конфликтами — умение слышать оппонента и в тоже время отстаивать свою точку зрения. Застенчивый человек склонен избегать их.
Проще говоря, на застенчивого сотрудника, коллегу, члена команды сложно положиться. Поэтому продвижение по карьерной лестнице для него сильно затруднено.
В то время как на уверенного в себе человека положиться легко. И мы бессознательно симпатизируем таким людям.
Те, кто умеет обаять в общении, вызывает доверие у окружающих. Ярко выраженные лидерские качества всегда помогают карьерному росту.
Почему человек испытывает застенчивость
Психологический механизм застенчивости строится на боязни быть непринятым окружающими. Как защитная реакция: «Если я не буду себя проявлять, то и не получу от окружающих травмирующие меня реакции и эмоции». Застенчивый человек сфокусирован на мнении других о себе и на том, чтобы его поведение было социально одобряемым.
Причин застенчивости может быть множество:
- Тип темперамента человека. Флегматикам и меланхоликам свойственно быть более сдержанными в проявлении своих эмоций, особенно позитивных.
- Социальные факторы. Традиционные принципы воспитания, влияние культуры, в которой формировалась личность, частая критика со стороны родителей (или других значимых взрослых).
- Особенности психики. Эмоциональная чувствительность, невротический тип личности, неврозы, повышенная тревожность.
- Пережитый во взрослом возрасте травматический опыт в публичной коммуникации.
- Недостаточно развитые гибкие навыки, нехватка опыта общения в профессиональной сфере.
Эти причины могут сочетаться: например, ребенок рождается с более чувствительной нервной системой, поэтому более восприимчив к тому, как с ним будут обращаться в первую очередь родители, а также родственники и педагоги.
Если он будет часто сталкиваться с критикой, формированием чувства стыда («Что люди подумают?»), обесцениванием («Не преувеличивай»), непредсказуемой реакцией взрослых, то у него формируется внутренняя установка, что «проявляться небезопасно». Возникает защитная реакция, он постоянно смотрит на себя глазами других, зацикливается на мнении окружающих о себе. Закрепляется страх внешней оценки, который становится качеством личности — застенчивостью.
Как преодолеть застенчивость
В ряде случаев с застенчивостью можно работать самостоятельно, но иногда может понадобиться помощь психолога. Вот несколько рекомендаций.
Учиться принимать себя таким, какой вы есть
Важно принимать и сильные, и слабые стороны как в личной, так и в профессиональной сфере. И не пытаться быть как все или соответствовать чьим-то ожиданиям.
В этом помогут несколько упражнений.
Учитесь разделять «факты» и «эмоции» в суждениях о себе. Начните обращать внимание на свой внутренний голос и мысли о себе, когда происходит какая-то неудачная ситуация.
Тренируйтесь замечать, где вы фиксируете свои решения и действия, а где осуждаете себя, то есть даете себе эмоциональную оценку.
Например:
- Факт: «Я долго принимаю решения».
- Эмоциональная оценка: «Я тормоз и неудачник».
Нужно научиться отслеживать «работу» своего внутреннего критика, вовремя его останавливать и менять жесткую оценку себя на объективное наблюдение своих решений, действий и качеств.
Попробуйте увидеть в каждом своем качестве его противоположность. Выпишите все свои качества или слабые стороны, которыми вы недовольны. И увидьте в них сильные стороны, умения и качества с положительной стороны.
|«Негативное» качество
|Его преимущества
|Перфекционизм
|Внимание к деталям, умение выполнять любое дело качественно
|Медлительность
|Склонность к анализу, собранность, умение сохранять внутреннее спокойствие
|Замкнутость
|Способность к глубокой концентрации, умение быть счастливым в одиночестве, независимость
Важно увидеть, что любое качество личности и характера может быть проявлено как позитивно, так и негативно. Все зависит от ситуации и контекста.
Возьмите 5 своих «минусов» и к каждому задайте вопрос: «Где это может быть полезно?».
Не абстрактно, а конкретно:
- в какой работе или личной жизни;
- в какой ситуации;
- с какими людьми.
Перестаньте идеализировать. Часто проблема не в нас самих, а в том, что мы себя с кем-то сравниваем.
Причем наш «идеал» или «эталонный» человек собран из наблюдений за другими людьми, которые нам симпатичны. Из художественных фильмов, книг и других источников собирательных образов. В итоге этот «идеальный франкенштейн» абсолютно нереален, но давит на нашу самооценку.
Это приводит к тому, что мы пытаемся быть одновременно экстравертом и интровертом, быстрым и вдумчивым, стабильным и креативным. А это все взаимоисключающие вещи. С такими убеждениями надо поработать.
Какие вопросы себе задать, чтобы ослабить желание стремиться к «идеалу»:
- «Каким человеком я пытаюсь быть? На кого пытаюсь стать похожим?»
- «Как появился этот образ у меня?»
- «Что у меня уже получается легче и лучше, чем у других?»
- «Как мне проявлять свои сильные стороны и при этом быть самим собой?»
Сознательно развивать социальные навыки
Есть достаточно большой выбор разного рода курсов и тренингов, где в небольших группах можно потренировать навыки коммуникации, публичных выступлений и лидерских качеств.
Активно вовлекаться в социальные события
Старайтесь принимать участие в социальных событиях, где можно проявлять себя, больше общаться и заводить новые знакомства.
Это могут быть:
- совместные прогулки с друзьями;
- посещение выставок, форумов, семинаров;
- корпоративные мероприятия на работе.
Чаще берите на себя инициативу в неформальном общении с коллегами.
Развивать навык самопрезентации
Важно учиться не бояться говорить о себе и своих сильных сторонах, достижениях и успехах.
5 правил, чтобы вас запомнили:
- Озвучивая свою профессиональную деятельность, помните, что универсальных специалистов не бывает. Профи во всем — значит средненький везде. Определите свою ключевую специализацию и сфокусируйтесь на ней в своей презентации себя.
- Говорите не «о себе», а «про ценность для других». Чем вы будете полезны компании или коллегам. Покажите ваши качества, компетенции и опыт в фокусе выгоды и пользы. За что вас должны ценить не в общих чертах, а максимально конкретно.
- Используй формулу «было — сделал — стало». Рассказывая про свои проекты и опыт, раскройте их по этой логике. Так результат будет максимально наглядным и очевидным.
- Рассказывайте свои результаты в цифрах. «Увеличил продажи» — звучит хорошо. «Рост продаж составил 15% ежегодно» — звучит идеально и четко. В такой фразе сразу слышен измеряемый позитивный результат, а не абстрактный успех.
- Меньше общих слов и больше конкретики. Не говорите о себе банальности: «Я — ответственный, коммуникабельный, умею работать в режиме многозадачности». Кратко расскажите про опыт, в котором вы продемонстрировали эти качества. Например, «вел 3 проекта параллельно, управлял кросс-функциональными командами, проекты завершил в срок».
В кадровом резерве действует естественный отбор. Сильные и уверенные в себе люди получают лучшие позиции в компании. А застенчивые стоят на одном месте или выбирают то, что осталось от других.