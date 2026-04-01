Почему человек испытывает застенчивость

Психологический механизм застенчивости строится на боязни быть непринятым окружающими. Как защитная реакция: «Если я не буду себя проявлять, то и не получу от окружающих травмирующие меня реакции и эмоции». Застенчивый человек сфокусирован на мнении других о себе и на том, чтобы его поведение было социально одобряемым.

Причин застенчивости может быть множество:

Тип темперамента человека. Флегматикам и меланхоликам свойственно быть более сдержанными в проявлении своих эмоций, особенно позитивных.

Социальные факторы. Традиционные принципы воспитания, влияние культуры, в которой формировалась личность, частая критика со стороны родителей (или других значимых взрослых).

Особенности психики. Эмоциональная чувствительность, невротический тип личности, неврозы, повышенная тревожность.

Пережитый во взрослом возрасте травматический опыт в публичной коммуникации.

Недостаточно развитые гибкие навыки, нехватка опыта общения в профессиональной сфере.

Эти причины могут сочетаться: например, ребенок рождается с более чувствительной нервной системой, поэтому более восприимчив к тому, как с ним будут обращаться в первую очередь родители, а также родственники и педагоги.

Если он будет часто сталкиваться с критикой, формированием чувства стыда («Что люди подумают?»), обесцениванием («Не преувеличивай»), непредсказуемой реакцией взрослых, то у него формируется внутренняя установка, что «проявляться небезопасно». Возникает защитная реакция, он постоянно смотрит на себя глазами других, зацикливается на мнении окружающих о себе. Закрепляется страх внешней оценки, который становится качеством личности — застенчивостью.

Как преодолеть застенчивость

В ряде случаев с застенчивостью можно работать самостоятельно, но иногда может понадобиться помощь психолога. Вот несколько рекомендаций.

Учиться принимать себя таким, какой вы есть

Важно принимать и сильные, и слабые стороны как в личной, так и в профессиональной сфере. И не пытаться быть как все или соответствовать чьим-то ожиданиям.

В этом помогут несколько упражнений.

Учитесь разделять «факты» и «эмоции» в суждениях о себе. Начните обращать внимание на свой внутренний голос и мысли о себе, когда происходит какая-то неудачная ситуация.

Тренируйтесь замечать, где вы фиксируете свои решения и действия, а где осуждаете себя, то есть даете себе эмоциональную оценку.

Например:

Факт: «Я долго принимаю решения».

Эмоциональная оценка: «Я тормоз и неудачник».

Нужно научиться отслеживать «работу» своего внутреннего критика, вовремя его останавливать и менять жесткую оценку себя на объективное наблюдение своих решений, действий и качеств.

Попробуйте увидеть в каждом своем качестве его противоположность. Выпишите все свои качества или слабые стороны, которыми вы недовольны. И увидьте в них сильные стороны, умения и качества с положительной стороны.