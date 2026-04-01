Теперь вы знаете
Саморазвитие и карьера
01 апреля 2026, 05:12

Застенчивость тормозит профессиональный рост и мешает успеху. Как с этим справиться и пробить карьерный потолок

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 2025 в Давосе эксперты представили* отчет The Future of Jobs Report 2025. Он показал: время, когда в цене были просто исполнители, уходит. В условиях автоматизации процессов преимуществом сотрудников будет эмпатия и навыки коммуникации, вытесняя аналитическое и математическое мышление, навыки работы с большими данными. Застенчивым и неуверенным в себе будет нелегко карьерно расти. Тренер бизнес-школ Артем Ступак рассказал, почему застенчивость — враг вашего роста, откуда она берется и как ее преодолеть.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

*Источник: WEForum

Артем Ступак
Сооснователь и коммерческий директор компании «Айдолаб», тренер бизнес-школ Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина и Финансового университета при Правительстве РФ

Мешает ли застенчивость карьере и успешности

Застенчивость — это проявление беспокойства, неуверенности во время коммуникации с другими людьми. Человек опасается, что его воспримут не так, как хотелось бы, поэтому часто отмалчивается, не проявляет инициативу.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Такое поведение полностью противоречит логике карьерного роста. Для движения вверх по управленческой пирамиде нужно не бояться ошибаться, не бояться критики, чужого мнения и публичности.

Кроме того, застенчивость идет вразрез со сложившимся в последнее время трендом на «создание личного бренда», то есть умением сформировать свой образ в глазах других.

Умение показать себя с наиболее выгодной стороны своему руководителю — крайне важный навык. Если вы не готовы демонстрировать свои сильные стороны и достижения, это может сильно подпортить вашу карьеру.

Большинство руководителей дают зеленый свет в карьере тем сотрудникам, которые умеют правильно преподнести результаты своей работы, показать свою эффективность и результативность.

Исследование российской консалтинговой компании «Экопси» подтверждает это. В течение пяти лет авторы исследования изучали рабочие процессы в 70 компаниях из России и стран СНГ в разных отраслях, опросили управленцев разных уровней. Их мнения легли в основу перечня ключевых профессиональных навыков, которые способствуют повышению до уровня линейного и среднего менеджера.

Если коротко, то для повышения сотрудник должен быть вовлеченным, амбициозным, решительным и открытым к новому.

© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети

Поэтому важно постоянно улучшать свои лидерские качества, развивать эмоциональный интеллект. И тем самым преодолевать застенчивость, которая может помешать карьерному росту.

Почему застенчивость — враг успеха

Главная проблема застенчивого человека в том, что он не вселяет уверенности в окружающих.

Руководителю непросто дать больший объем задач и большую ответственность застенчивому человеку, потому что в кризисной ситуации он не сможет проявить нужные качества из-за их отсутствия.

Застенчивость будет блокировать:

  • Проактивность — умение действовать на упреждение. Застенчивый человек может ждать, пока проблема разрешится сама.
  • Коммуникабельность — чтобы быстро и легко начинать взаимодействие с клиентами и сотрудниками компании. Застенчивый человек будет ждать, пока диалог инициирует вторая сторона.
  • Управление конфликтами — умение слышать оппонента и в тоже время отстаивать свою точку зрения. Застенчивый человек склонен избегать их.

Проще говоря, на застенчивого сотрудника, коллегу, члена команды сложно положиться. Поэтому продвижение по карьерной лестнице для него сильно затруднено.

В то время как на уверенного в себе человека положиться легко. И мы бессознательно симпатизируем таким людям.

Те, кто умеет обаять в общении, вызывает доверие у окружающих. Ярко выраженные лидерские качества всегда помогают карьерному росту.

Почему человек испытывает застенчивость

Психологический механизм застенчивости строится на боязни быть непринятым окружающими. Как защитная реакция: «Если я не буду себя проявлять, то и не получу от окружающих травмирующие меня реакции и эмоции». Застенчивый человек сфокусирован на мнении других о себе и на том, чтобы его поведение было социально одобряемым.

Причин застенчивости может быть множество:

  • Тип темперамента человека. Флегматикам и меланхоликам свойственно быть более сдержанными в проявлении своих эмоций, особенно позитивных.
  • Социальные факторы. Традиционные принципы воспитания, влияние культуры, в которой формировалась личность, частая критика со стороны родителей (или других значимых взрослых).
  • Особенности психики. Эмоциональная чувствительность, невротический тип личности, неврозы, повышенная тревожность.
  • Пережитый во взрослом возрасте травматический опыт в публичной коммуникации.
  • Недостаточно развитые гибкие навыки, нехватка опыта общения в профессиональной сфере.

Эти причины могут сочетаться: например, ребенок рождается с более чувствительной нервной системой, поэтому более восприимчив к тому, как с ним будут обращаться в первую очередь родители, а также родственники и педагоги.

Если он будет часто сталкиваться с критикой, формированием чувства стыда («Что люди подумают?»), обесцениванием («Не преувеличивай»), непредсказуемой реакцией взрослых, то у него формируется внутренняя установка, что «проявляться небезопасно». Возникает защитная реакция, он постоянно смотрит на себя глазами других, зацикливается на мнении окружающих о себе. Закрепляется страх внешней оценки, который становится качеством личности — застенчивостью.

Как преодолеть застенчивость

В ряде случаев с застенчивостью можно работать самостоятельно, но иногда может понадобиться помощь психолога. Вот несколько рекомендаций.

Учиться принимать себя таким, какой вы есть

Важно принимать и сильные, и слабые стороны как в личной, так и в профессиональной сфере. И не пытаться быть как все или соответствовать чьим-то ожиданиям. 

В этом помогут несколько упражнений.

Учитесь разделять «факты» и «эмоции» в суждениях о себе. Начните обращать внимание на свой внутренний голос и мысли о себе, когда происходит какая-то неудачная ситуация.

Тренируйтесь замечать, где вы фиксируете свои решения и действия, а где осуждаете себя, то есть даете себе эмоциональную оценку.

Например:

  • Факт: «Я долго принимаю решения».
  • Эмоциональная оценка: «Я тормоз и неудачник».

Нужно научиться отслеживать «работу» своего внутреннего критика, вовремя его останавливать и менять жесткую оценку себя на объективное наблюдение своих решений, действий и качеств.

Попробуйте увидеть в каждом своем качестве его противоположность. Выпишите все свои качества или слабые стороны, которыми вы недовольны. И увидьте в них сильные стороны, умения и качества с положительной стороны.

«Негативное» качество                                    Его преимущества                                    
    Перфекционизм                  Внимание к деталям, умение выполнять любое дело качественно               
    Медлительность            Склонность к анализу, собранность, умение сохранять внутреннее спокойствие       
      Замкнутость     Способность к глубокой концентрации, умение быть счастливым в одиночестве, независимость

Важно увидеть, что любое качество личности и характера может быть проявлено как позитивно, так и негативно. Все зависит от ситуации и контекста.

Возьмите 5 своих «минусов» и к каждому задайте вопрос: «Где это может быть полезно?».

Не абстрактно, а конкретно:

  • в какой работе или личной жизни;
  • в какой ситуации;
  • с какими людьми.

Перестаньте идеализировать. Часто проблема не в нас самих, а в том, что мы себя с кем-то сравниваем.

Причем наш «идеал» или «эталонный» человек собран из наблюдений за другими людьми, которые нам симпатичны. Из художественных фильмов, книг и других источников собирательных образов. В итоге этот «идеальный франкенштейн» абсолютно нереален, но давит на нашу самооценку.

Это приводит к тому, что мы пытаемся быть одновременно экстравертом и интровертом, быстрым и вдумчивым, стабильным и креативным. А это все взаимоисключающие вещи.  С такими убеждениями надо поработать.

Какие вопросы себе задать, чтобы ослабить желание стремиться к «идеалу»:

  • «Каким человеком я пытаюсь быть? На кого пытаюсь стать похожим?»
  • «Как появился этот образ у меня?»
  • «Что у меня уже получается легче и лучше, чем у других?»
  • «Как мне проявлять свои сильные стороны и при этом быть самим собой?»

Сознательно развивать социальные навыки

Есть достаточно большой выбор разного рода курсов и тренингов, где в небольших группах можно потренировать навыки коммуникации, публичных выступлений и лидерских качеств.

Активно вовлекаться в социальные события

Старайтесь принимать участие в социальных событиях, где можно проявлять себя, больше общаться и заводить новые знакомства.

Это могут быть:

  • совместные прогулки с друзьями;
  • посещение выставок, форумов, семинаров;
  • корпоративные мероприятия на работе.

Чаще берите на себя инициативу в неформальном общении с коллегами.

Развивать навык самопрезентации

Важно учиться не бояться говорить о себе и своих сильных сторонах, достижениях и успехах.

5 правил, чтобы вас запомнили:

  • Озвучивая свою профессиональную деятельность, помните, что универсальных специалистов не бывает. Профи во всем — значит средненький везде. Определите свою ключевую специализацию и сфокусируйтесь на ней в своей презентации себя.
  • Говорите не «о себе», а «про ценность для других». Чем вы будете полезны компании или коллегам. Покажите ваши качества, компетенции и опыт в фокусе выгоды и пользы. За что вас должны ценить не в общих чертах, а максимально конкретно.
  • Используй формулу «было — сделал — стало». Рассказывая про свои проекты и опыт, раскройте их по этой логике. Так результат будет максимально наглядным и очевидным.
  • Рассказывайте свои результаты в цифрах. «Увеличил продажи» — звучит хорошо. «Рост продаж составил 15% ежегодно» — звучит идеально и четко. В такой фразе сразу слышен измеряемый позитивный результат, а не абстрактный успех.
  • Меньше общих слов и больше конкретики. Не говорите о себе банальности: «Я — ответственный, коммуникабельный, умею работать в режиме многозадачности». Кратко расскажите про опыт, в котором вы продемонстрировали эти качества. Например, «вел 3 проекта параллельно, управлял кросс-функциональными командами, проекты завершил в срок».

В кадровом резерве действует естественный отбор. Сильные и уверенные в себе люди получают лучшие позиции в компании. А застенчивые стоят на одном месте или выбирают то, что осталось от других.

