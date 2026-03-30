Карьерный рост в России сломался. Как выбрать лучшую стратегию для карьеры и роста доходов в 2026 году
Что такое карьерный рост
Карьерный рост — расширение полномочий и зоны ответственности сотрудника и переход с одного уровня на другой, более высокий.
Долгое время под карьерным ростом понимали только продвижение по карьерной лестнице. Вчера вы были рядовым сотрудником, сегодня уже возглавили небольшую команду, а через год — целое подразделение — вот типичный карьерный рост.
Но HR-эксперты признают: профессиональный рост может иметь разные траектории и не всегда предполагать именно повышение по службе. Что это значит?
Каким может быть карьерный рост: виды
Когда говорят о карьерном росте, чаще всего имеют в виду вертикаль или горизонталь, рассказывает Вера Илюшкина, член Ассоциации карьерного консультирования и сопровождения, сертифицированный карьерный консультант и профориентолог.
1. Вертикальный карьерный рост
Классическая история повышения, управления командами и расширения зоны ответственности.
Если вы растете вертикально, вы получаете больше влияния, принимаете больше решений и несете больше ответственности за других.
2. Горизонтальный карьерный рост
Это уже не привычное повышение, а развитие в рамках текущего уровня экспертизы, поясняет Татьяна Мощагина, руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя сервиса «Работа.ру».
При таком сценарии вы углубляете навыки, которые освоили прежде, осваиваете смежные специализации, получаете статус «главный» или «ведущий» специалист, но остаетесь без подчиненных.
3. Смешанный карьерный рост
Горизонтальный и вертикальный рост одновременно, где шаги вверх и в сторону чередуются.
Если ваш вариант — смешанный рост, то какой-то период вы тратите на то, чтобы подняться повыше по карьерной лестнице, а затем прокачиваете свою экспертизу и накапливаете профильный опыт. Порой даже возможен откат ради смены направления — это нормально.
Помимо вертикального, горизонтального и смешанного карьерного роста эксперты выделяют и другие карьерные траектории, которые отходят от привычной логики.
4. Проектный карьерный рост
Здесь карьеру выстраивают не новые должности, а участие в проектах разного уровня масштаба и сложности. По факту каждый новый проект становится новым уровнем: с большей командой, увеличенным бюджетом, растущим влиянием и так далее.
Предположим, вчера вы закончили рекламную кампанию на 5 млн рублей с одним помощником. Завтра вам предлагают еще одну кампанию — уже на 50 млн рублей и с тремя ассистентами. Это профессиональный рост, хотя по факту ваша экспертиза не сильно изменилась, а позиция осталась прежней.
5. Экспертный карьерный рост
В этом случае вы становитесь носителем уникальной или глубокой экспертизы, не распыляясь на разные навыки и сферы их применения. Это дает вам возможность решать нетиповые сложные задачи.
На практике редко можно встретить в карьере только один трек роста, как правило, в карьере человека встречаются несколько из перечисленных треков. Карьера — это всегда комбинация: где-то вы растете как эксперт, где-то берете проект, где-то делаете вертикальный шаг. В настоящее время это можно описать так: ты не «идешь вверх», а собираешь карьеру как конструктор из навыков, ролей и проектов.
Осознание собственных карьерных установок позволяет отказаться от стереотипа «профессиональный рост — только вертикальный» и выбирать предложения, которые подходят именно вам, а не хвататься за любую возможность. Ведь легко может оказаться, что ради смены должности и высокой зарплаты вы придете туда, где не будете ни благополучны, ни счастливы.
Какие этапы карьерного роста существуют
Классическую карьерную воронку делят на четыре основных этапа, хотя их хронометраж сильно коррелирует с уровнем позиции и отраслью, отмечает Татьяна Мощагина.
1. Адаптация и раннее становление: от 3–6 месяцев до 2 лет
В это время вы осваиваете профессию, учитесь работать с регламентами, принимаете «правила игры» и впервые достигаете стабильного результата.
Главное здесь — заложить базу, понять, как в принципе устроена ваша работа и какие навыки действительно для нее нужны.
2. Профессиональная зрелость: от 2 до 5 лет
Вы становитесь самостоятельным специалистом, который может решать сложные задачи и обучать новичков. На этом этапе вы сильный исполнитель, от которого ждут предсказуемый результат.
На этом этапе возникает первая ловушка: внешне все хорошо, но рост может остановиться, так как для перехода дальше уже недостаточно просто «хорошо работать», а важно начинать выходить за рамки своей роли.
3. Масштабирование: от 3 до 7 лет
В этот период вы либо переходите в управление (вертикальный рост), либо приобретаете уникальную экспертизу (горизонтальный рост), либо совмещаете оба аспекта.
На этом этапе меняется сама логика работы. Сотрудник берет на себя больше, чем от него формально требуют; участвует в проектах; начинает влиять на глобальные решения. Именно здесь чаще всего происходят реальные карьерные скачки, т. к. сотрудник уже фактически работает на следующем уровне.
4. Наставничество и стратегическое влияние: после 7–10 лет карьеры
Теперь вы начинаете влиять на бизнес-стратегию компании и формировать стандарты индустрии. Отдельные задачи — уже не ваш уровень, теперь ваша зона ответственности — направления и результаты бизнеса.
Важно понимать, что все эти цифры скорее условны. Сроки могут меняться, и ориентироваться только на временные рамки не стоит.
Что способствует и мешает карьерному росту: факторы
Что способствует карьерному росту
Татьяна Мощагина выделяет следующие факторы:
- качественная обратная связь от руководителя;
- корпоративная культура, которая поощряет внутреннее развитие;
- высокая адаптивность сотрудника.
Что мешает карьерному росту
К основным барьерам можно отнести:
- «синдром самозванца»;
- нежелание компании инвестировать в обучение персонала;
- отсутствие прозрачной системы грейдов — классификации должностей по принципу их ценности, ответственности и уровню оплаты труда.
Мешает росту и так называемый эффект Питера, когда человека повышают до уровня его некомпетентности, после чего он блокирует развитие подчиненных из-за неуверенности.
Что способствует и мешает карьерному росту
|Способствует
|Мешает
|качественная обратная связь от руководителя
|«синдром самозванца»
|корпоративная культура, поощряющая развитие
|нежелание компании инвестировать в обучение персонала
|высокая адаптивность сотрудника
|отсутствие прозрачной системы грейдов
|эффект Питера: повышение до уровня некомпетентности
При этом необходимо понимать, что профессиональный рост сейчас зависит не столько от способствующих и блокирующих факторов, сколько от сочетания внешних условий и ваших внутренних решений.
Есть распространенное ожидание: если я хорошо работаю, рынок или компания «заметят» и предложат рост. Но на практике все сложнее: даже в одинаковых условиях одни люди растут, а другие годами остаются на месте.
Важно одновременно учитывать:
- внешний контекст: это экономическая ситуация, состояние отрасли, размер компании, наличие или отсутствие вакансий;
- и внутренние факторы: ваше ресурсное состояние, тип личности, уровень тревожности, перфекционизм, страх ошибки и успеха.
При равных внешних условиях у двоих человек могут быть совершенно разные карьерные траектории. Поэтому универсального рецепта нет — работать нужно и со стратегией, и с внутренними установками.
Нередко мешает формальная формулировка цели — повышение, рост дохода, хорошая компания. В таком случае вы можете не осознавать, что именно стоит за вашими желаниями, и быстро терять внешнюю мотивацию.
И еще один важный момент, который часто недооценивают: у всего есть свое время. Иногда отсутствие роста — это не провал и не прокрастинация, а этап накопления ресурсов (важно отличать его от стагнации).
Как составить план карьерного роста
Главная ошибка здесь — начинать с конца: планируемой должности или дохода, убеждена Вера Илюшкина. Такой карьерный план не сработает, если окажется слишком оторван от реальной жизни человека, в которой карьера и должна существовать. Вот какие рекомендации она дает.
Шаг 1. Оцените приоритеты
Карьера — лишь часть жизни, в которой помимо работы есть семья, здоровье, личная жизнь и самореализация. Может оказаться, что ваша цель им противоречит. Тогда либо ее не удастся достичь, либо вам помешает выгорание.
Шаг 2. Оцените текущую работу
Скорее всего, вы не начинаете карьеру с нуля. Важно зафиксировать:
- какие задачи вы уже решаете;
- за что вам платят;
- каковы ваши сильные стороны.
Это будет точкой А — началом вашего пути.
Шаг 3. Оцените ресурсы
«Карьера — это инвестиция времени и энергии. Частая ошибка: амбициозные цели при минимальном ресурсе. В итоге человек либо не доходит, либо выгорает по пути», — поясняет Вера Илюшкина.
Заранее подумайте, на что в принципе хватит ваших сил. Будьте честны с собой — это ключ к успеху.
Шаг 4. Определите цель
Зафиксируйте, чего хотите достичь — не только с точки зрения должности, но и с точки зрения новых задач, уровню ответственности и доходу. Это будет точкой Б.
Затем честно оцените разрыв между текущей позицией и желаемой, то есть расстоянием между точкой А и точкой Б.
Шаг 5. Подготовьте подробный план
Пришла пора сформулировать сроки и конкретные шаги.
План должен быть разбит на кварталы и включать конкретные измеримые цели: пройти сертификацию, взять на себя лидерство в кросс-функциональном проекте, подготовить помощника. Критически важно включить в план пункт о «видимости»: ваши достижения должны быть задокументированы и представлены руководству.
Самая частая ошибка здесь — ориентация только на hard skills. Не менее важно подумать о развитии эмоционального интеллекта и политического чутья, которые становятся важнее профессиональных узких знаний, если вам нужно пробиться на верхние уровни корпоративной иерархии.
Что указывает на отсутствие карьерного роста
Есть несколько явных маркеров стагнации, которые могут быть заметны и вам, и наблюдателю со стороны.
1. Отсутствие инициативы и обучения
«Если человек перестал сталкиваться с новыми задачами, которые вызывают у него "когнитивный диссонанс" или требуют освоения новых инструментов, его карьера остановилась», — отмечает Татьяна Мощагина.
2. Устоявшаяся рутина
Тревожный сигнал, если текущая работа стала рутиной, которая не меняется последние полтора-два года, — хотя бы за счет автоматизации или оптимизации отдельных процессов.
3. Отсутствие обратной связи
И упоминаний в кадровом резерве. Если руководитель не обсуждает с вами перспективы развития более полугода, а ваше имя не фигурирует в важных для топ-менеджмента проектах, вас, скорее всего, не рассматривают как сотрудника с потенциалом.
4. Обучение без развития
Иногда профессиональный рост воспринимают как участие в курсах и тренингах. Но сами по себе такие знания не обеспечивают рост, если не применяются на практике, и по факту его подменяют.
5. Плохое эмоциональное состояние
Чувство скуки, раздражение от рабочих задач, которые ранее приносили удовлетворение, ощущение, что вы достигли потолка, — все это косвенные признаки стагнации.
«В такой ситуации пребывание в зоне комфорта становится главным врагом карьеры», — подчеркивает Татьяна Мощагина.
Карьерный рост в 2026 году: о чем нужно знать
В 2026 году рынок труда сталкивается с драматическими изменениями: найм сокращается, и вертикальный рост по принципу «год здесь — год там на более высокой должности» становится все менее доступным.
Согласно последним исследованиям SuperJob, компании стали реже нанимать новых сотрудников взамен ушедших. Фирмы предпочитают автоматизировать те задачи уволившихся, которые в принципе могут быть автоматизированы, а прочие распределить между оставшимися специалистами. Так бизнес оптимизирует издержки и сокращает расходы на персонал.
Как же действовать специалисту, который хочет развиваться в текущих непростых условиях? Карьерные консультанты советуют больше участвовать в сложных проектах и прокачивать собственную ценность для бизнеса.
Сотруднику сегодня нужно развиваться по принципу «агента»: становиться носителем уникальных комбинаций навыков, которые компания не может автоматизировать или легко распределить. Если найм сокращается, растет ценность внутреннего предпринимательства. Сотрудник может фокусироваться на трех стратегиях: во-первых, инициировать изменения внутри текущего подразделения; во-вторых, осваивать смежные функции, чтобы стать незаменимым в условиях «плоских» команд; в-третьих, формировать личный бренд на профессиональном рынке.
В условиях сокращения найма компании начинают активнее бороться за редких специалистов, которые уже у них работают. Для них создают новые, ранее не существующие роли. За это и нужно цепляться.