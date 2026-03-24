Помимо сбора доказательной базы, перед запуском процедуры также проверьте статус сотрудника.

Есть категории, которым нельзя устанавливать испытательный срок или провести увольнение по инициативе работодателя. Например, беременным женщинам и несовершеннолетним. Если сотрудник в этот период находится на больничном или в отпуске — увольнение тоже под запретом .

Если препятствий для увольнения нет, сотрудника нужно письменно предупредить минимум за 3 календарных дня до окончания испытательного срока, указав причины решения.

Далее процедура увольнения проходит стандартно: издайте приказ об увольнении, внесите запись в трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, после чего произведите окончательный расчет с работником.