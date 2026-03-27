Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:15, 27 марта 2026

Россияне стали жить в контейнерах из-за цен на стройматериалы

Россияне селятся в морские контейнеры из-за цен на стройматериалы
Виктория Клабукова

Фото: FOTOGRIN / Shutterstock / Fotodom

Россияне стали жить в морских контейнерах на фоне повышения цен на дачные дома и стройматериалы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Как отмечают участники рынка, спрос на покупку морских контейнеров за последние два года взлетел на 60 процентов. Из соображений экономии россияне выбирают контейнеры как альтернативу кирпичным и каркасным домам, стоимость которых с сентября подскочила на 300-500 тысяч рублей. При этом покупка контейнера может обойтись в десять раз дешевле — около 500 тысяч рублей, а при удачном раскладе — всего в 140 тысяч. Проектный дом-контейнер с отделкой и коммуникациями будет стоить уже в пределах 900 тысяч — 1,5 миллиона рублей.

Привлекает покупателей и упрощенная регистрация таких объектов. Поскольку дом из морского контейнера не имеет фундамента и подключения к постоянным инженерным сетям, его можно оформить как некапитальный, временный объект, к примеру, хозпостройку. В таком случае процедура согласования упрощается, и разрешение для строительства не требуется. Радует и простота установки: на возведение дома уйдет не больше пары часов, а перенести его при необходимости не составит никакого труда.

Ранее опрос показал, что больше половины россиян готовы скупать обветшалые дома за копейки, как предлагают в Италии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о защите Саудовской Аравии

    Экс-участника «А-Студио» задержали за нетрезвое вождение

    Российские системы РЭБ спрячут от дронов с тепловизорами

    Хабенский почтил память ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

    Стало известно об атаке беспилотников на родной город Зеленского

    Назван фаворит чемпионата мира по футболу 2026 года

    МИД России высказался об атаке на Русский дом в Чехии

    КамАЗ потерял надежды на прибыль в 2026 году

    Российские туристы проведут апрель в трех популярных странах

    Россияне стали жить в контейнерах из-за цен на стройматериалы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok