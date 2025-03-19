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19:23, 19 марта 2025Экономика

Россияне признались в готовности скупать заброшенные дома

KP.RU: 51 % россиян готов купить заброшенные дома за символические деньги
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Россияне массово признались в готовности купить заброшенные дома за символические деньги — об этом завил 51 процент опрошенных. Такие данные приводит KP.RU.

Респонденты признались, что были бы не против поучаствовать в жилищной программе, как в Италии, где продают ветхие дома за один евро. Так, 51 процент опрошенных заявил, что приобрели бы заброшенный дом или квартиру в заброшенном доме за 100 рублей (то есть тоже примерно за один евро) и быстро привели бы его в пригодное для жизни состояние.

Такое решение могло бы стать спасением для семей с детьми, которые не могут купить себе отдельное жилье и съехать от родственников.

Однако 47 процентов россиян считают плохой идеей покупать заброшенный дом даже за копейки. Среди минусов такого жилья назвали плохую инфраструктуру и слишком большие затраты на ремонт. «Зачастую построить новое здание дешевле, чем восстановить старое», — пояснил один из участников исследования. Еще 2 процента россиян не смогли дать точного ответа — для решения им нужно больше конкретных данных.

В ноябре 2024 года итальянская деревня Оллолай на острове Сардиния предложила иностранцам переехать в дома за 1 евро. Таким образом поселение пытается справиться с оттоком жителей. Однако предложение было доступно не для всех, а только для недовольных результатами выборов американцев.

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