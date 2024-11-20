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16:59, 20 ноября 2024Экономика

Европейская страна предложила переехать в дома за евро

Итальянская деревня Оллолай предложила иностранцам переехать в дома за 1 евро
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Pispisos / Wikimedia

Итальянская деревня Оллолай на острове Сардиния предложила иностранцам переехать в дома за 1 евро. Таким образом поселение пытается справиться с оттоком жителей, говорится на сайте соответствующей программы.

Однако предложение доступно не для всех, а только для американцев, недовольных результатами президентских выборов. «Вы устали от глобальной политики? Хотите вести более сбалансированный образ жизни, открывая при этом новые возможности? Самое время начать обустраивать свое европейское убежище в потрясающем раю Сардинии», — говорится в промо-публикации.

Стоимость домов в деревне варьируется от 1 евро (чуть более 100 рублей) до 100 тысяч евро (10,6 миллиона рублей). «Мы не будем называть имя только что избранного президента США, но знаем, что именно из-за него многие американцы хотят покинуть страну», — заявил CNN мэр Франческо Коломбо.

Ранее сразу несколько городов в Италии объявили о распродаже жилья за 1 евро. Так, в июле 2023 года по этой цене предложили купить недвижимость в Боргомеццавалле — коммуне в провинции Вербано-Кузьо-Оссола в регионе Пьемонт. Выставленные на продажу ультрадешевые дома требовали масштабного ремонта, так как долго пустовали.

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