Еще один город в Италии объявил масштабную распродажу жилья

Список небольших итальянских муниципалитетов, решивших продавать дома по символической цене в 1 евро, становится все длиннее. Инициативу, зародившуюся на Сицилии, перехватили в Боргомеццавалле — коммуне в провинции Вербано-Кузьо-Оссола в регионе Пьемонт. Об этом сообщает Idealista.

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Боргомеццавалле — довольно молодой город, он был образован 1 января 2016 года в результате слияния поселений Сеппиана и Виганелла. В настоящее время в Боргомеццавалле проживают менее 400 жителей. Комунна традиционно привлекает любителей горнолыжного спорта и треккинга.

Объявить масштабную распродажу недвижимости власти города решили, чтобы привлечь в него новых жителей. Это позволит остановить депопуляцию и разрушение исторических зданий. В Боргомеццавалле есть высокоскоростной интернет, поэтому это место идеально подходит тем, кто работает удаленно.

«Мы выступаем в качестве посредника при продаже [жилья], но мы не агентство недвижимости, мы — витрина, просто связываем продавцов и покупателей», — заявил изданию мэр Боргомеццавалле Стефано Беллотти.

Ультрадешевые дома, выставленные на продажу, «требуют технического обслуживания, потому что они пустовали в течение многих десятилетий», добавил чиновник. Постройки расположены в разных местах города, в основном в историческом центре. Несколько домов уже нашли новых владельцев. Процесс реализации заброшенной недвижимости замедлился из-за пандемии COVID-19, отметил Беллотти. Тем не менее заявки от покупателей продолжают поступать, и большинство из них приходят из других стран.

В минувшем июне стало известно, что итальянская коммуна Пратола-Пелинья, расположенная в регионе Абруццо, объявила распродажу домов за один евро. Поселение расположено в получасе езды от крупных горнолыжных курортов и на таком же расстоянии от побережья Адриатического моря.