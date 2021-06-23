Еще один город в Италии объявил распродажу домов за один евро

Итальянская коммуна Пратола-Пелинья, расположенная в регионе Абруццо, объявила распродажу домов за один евро, сообщает Idealista. Поселение расположено в получасе езды от крупных горнолыжных курортов и на таком же расстоянии от побережья Адриатического моря.

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Распродажу инициировала администрация коммуны во главе с юристом Антонеллой Ди Нино. Она вступила в должность главы города четыре года назад, и с самого начала одной из приоритетных ее задач стало возрождение заброшенных территорий. Была проведена перепись пустующих домов, всего их насчитали около 600. Чиновники при помощи волонтеров разыскали владельцев таких зданий. Многие из них просто отказались от своей собственности, не выразив никакого желания вмешиваться в дальнейшую судьбу заброшенных домов. Было решено вывести объекты на рынок по символической цене в один евро.

Первые акты купли-продажи домов в рамках программы будут подписаны уже в июле, заявила изданию Антонелла Ди Нино. Покупателей обяжут провести работы по восстановлению зданий в течение трех лет. В дальнейшем они смогут использовать дома как хотят — для собственного проживания или в коммерческих целях.

Ранее сообщалось об аналогичной программе, запущенной в коммуне Троина на итальянском острове Сицилия. Город распродает дома по цене 1 евро, предоставляя покупателям деньги на ремонт жилья. Тем, кто согласится на покупку зданий в нормальном состоянии, мэрия раздаст гранты в размере до 8 тысяч евро.

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