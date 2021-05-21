Франция вслед за Италией объявила распродажу жилья по 1 евро

Некоторые коммуны во Франции объявили распродажу домов и земель по символической цене в 1 евро (89 рублей). Местные власти регионов вслед за Италией надеются привлечь таким способом новых жителей. Об этом сообщает портал Idealista.

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Недорогие дома предлагают купить в коммуне Рубе, расположенной на границе с Бельгией. Там находятся около 2,5 тысячи заброшенных объектов. Сделки заключат на определенных условиях: новые владельцы будут обязаны отремонтировать здания и в течение пяти лет не смогут выставлять их на продажу.

В коммуне Шан-дю-Буль распродают земельные участки под застройку. За евро там можно прибрести квадратный метр территории. Поселение описывают как идеальное убежище среди нетронутой природы, где можно отдохнуть от хаоса больших городов.

Четверть свободных домов жители используют как место для отдыха. Однако власти хотят, чтобы люди проживали в регионах на постоянной основе, поэтому они планируют продавать объекты семьям с детьми.

В марте 2021 года в итальянском городке Лауренцана в области Базиликата решили продать дома по 1 евро и предоставить покупателям особо выгодные условия. Власти разрешили будущим собственникам не платить страховой депозит и уменьшили пошлины за оформление документов.