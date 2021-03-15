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Город в Италии объявил распродажу домов по 1 евро на особо выгодных условиях

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Фото: Comune Laurenzana

Обезлюдевший итальянский городок Лауренцана, расположенный в области Базиликата, объявил распродажу заброшенных домов по 1 евро. Однако, в отличие от других населенных пунктов страны, участвующих в подобной акции, Лауренцана предоставляет особо выгодные условия — будущему собственнику не придется платить страховой депозит. Об этом пишет CNN travel.

Обычно при покупке такой недвижимости требуется внести взнос в размере двух-пяти тысяч евро (175-436 тысяч рублей). Деньги возвращают, если собственник успел вовремя выполнить реставрационные работы. Власти Лауренцаны заявили, что хотят помочь людям купить дом мечты, не усложняя им жизнь излишними требованиями и утомительными процедурами.

«Мы хотим, чтобы это приключение было удовольствием, а не бременем. Мы рассчитываем на добросовестность и целеустремленность покупателей, но будем постоянно следить за ходом работ и состоянием ремонта», — сказала мэр города Мишель Унгаро.

Также местные власти решили уменьшить пошлину за оформление документов (300 евро вместо 2000), учитывая, что в данном регионе Италии еще и относительно низкие налоги. При этом работы по восстановлению объекта должны начаться не позднее трех месяцев после покупки и завершиться в течение трех лет. Покупателям предлагают сразу определиться, чего они хотят, и приходить с уже готовым планом реставрации.

В настоящее время в Лауренцане выставлено на продажу 10 домов в историческом центре города площадью от 40 до 150 квадратных метров. Помимо этого есть еще 40 заброшенных зданий, которые нуждаются в ремонте и новых хозяевах. По словам Унгаро, покупатели должны быть готовы инвестировать не менее 20 тысяч евро (1,7 миллиона рублей), чтобы вернуть недвижимости первоначальный вид.

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