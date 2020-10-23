За переезд в Италию начнут приплачивать

Власти итальянской коммуны Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенной в регионе Абруццо на юге страны, начнут выдавать по 44 тысячи евро (почти 4 миллиона рублей) гражданам, согласным поселиться на ее территории. Об этом сообщает CNBC.

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Специальный грант предназначен готовым на переезд людям в возрасте от 18 до 40 лет. Они должны будут жить в Санто-Стефано на протяжении пяти лет. Местная администрация согласна приплачивать гостям, чтобы привлечь в коммуну молодежь. В настоящее время численность населения Санто-Стефано составляет всего 115 человек, из них больше трети старше 65 лет. Всего 13 местных жителей младше 20 лет.

По условиям программы, переселенцы будут получать по восемь тысяч евро в течение трех лет. Кроме того, им выдадут по 20 тысяч евро на развитие бизнеса и предоставят съемное жилье по символическим ставкам. Участники программы могут быть негражданами Европейского союза, но обязаны получить статус долгосрочного резидента ЕС. Заявки на участие принимаются до 15 ноября текущего года.

Ранее было раскрыто влияние коронавируса на рынок жилья в Италии. По данным аналитиков, стоимость квадратного метра в стране в 2020-м остается стабильной вопреки пандемии. В июне «квадрат» в Италии в среднем стоил почти 1,9 тысячи евро.

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