Раскрыто влияние коронавируса на стоимость жилья в Италии

Пандемия коронавируса не смогла оказать значительного влияния на итальянский рынок жилой недвижимости — по данным аналитиков, стоимость квадратного метра в стране в 2020-м остается стабильной. Об этом пишет la Repubblica со ссылкой на данные, раскрытые порталом Immobiliare.it.

В июне 2020-го «квадрат» в Италии в среднем стоил 1,896 тысячи евро. За второй квартал этот показатель увеличился на 0,4 процента, за последние полгода — на 0,6 процента.

Цена жилья на севере Италии в первом летнем месяце составила 1,977 тысячи евро за квадратный метр, в центральной части страны — 2,234 тысячи евро, на юге — 1,537 тысячи. Практически во всех регионах зафиксирована нулевая или околонулевая ценовая динамика.

По данным аналитиков, самым дорогим итальянским городом с точки зрения стоимости жилья остается Флоренция, где «квадрат» в среднем стоит 3,852 тысячи евро.

Ранее, в конце мая, сообщалось, что пандемия коронавируса не помешала иностранцам искать жилье для покупки в Италии. В целом из-за COVID-19 внутренний и внешний спрос на недвижимость в стране снизился, но доля нерезидентов на рынке увеличилась.

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