Европе предрекли масштабное падение цен на жилье

По итогам 2020-го цены на жилую недвижимость в Испании, Ирландии, Италии и Великобритании могут снизиться на 3-3,5 процента, сообщает портал Noticia.ru со ссылкой на данные рейтингового агентства S&P.

В Португалии падение составит 2,5 процента, в Бельгии, Франции и Германии — 1,2-1,4 процента, прогнозируют аналитики. По их мнению, в целом роста цен на европейском рынке жилья стоит ожидать не ранее 2022 года. Исключением станет Швейцария, где даже в 2020-м, несмотря на пандемию коронавируса, недвижимость может подорожать на 0,5 процента.

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В целом эксперты S&P настроены в отношении европейского рынка жилья менее пессимистично, чем раньше. Они предрекают сектору довольно быстрое восстановление после масштабного кризиса, обусловленного COVID-19.

Ранее, в апреле, сообщалось о начале распродаж жилья в Италии и Франции. По наблюдениям риелторов, в целом в условиях пандемии коронавируса c начала марта 2020-го увеличилось число зарубежных вилл и апартаментов, выставленных на продажу с дисконтом до 30 процентов. Но несмотря на начавшиеся распродажи, число заявок на покупку недвижимости за границей в марте снизилось.

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