Россияне кинулись скупать жилье на «острове любви»

Из-за пандемии коронавируса иностранцы, в том числе граждане России, стали больше интересоваться покупкой жилья на Кипре для проживания, говорится в материалах компании Golden Brown Cyprus, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

С начала марта 2020-го количество российских запросов на кипрскую недвижимость увеличилось на 30 процентов, подсчитали аналитики. Искать варианты переезда на так называемый «остров любви» граждан вынудил введенный в крупных городах России режим самоизоляции. Кроме того, текущий кризис показал, что привязка к офису необязательна и эффективно работать и вести бизнес можно удаленно, поясняют эксперты.

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По их данным, наиболее востребованы среди россиян кипрские объекты с видами на море, в пешей доступности от необходимой инфраструктуры. Популярные бюджеты — до 300 тысяч евро (этой суммы хватит на виллу в пригороде Пафоса) и до 2 миллионов евро (такие сделки дают право на участие в паспортной программе). В последние месяцы многие также кинулись искать варианты покупки с привлечением ипотеки.

Как отмечается в предоставленных материалах, кипрские правила позволяют заключать сделки дистанционно. Процедура оформления договоров уже отработана и проводится через посольство и консульства республики Кипр в России.

Ранее, в марте, аналитики заявили, что богатые россияне в ближайшем будущем станут активнее скупать недвижимость за рубежом. Росту спроса поспособствуют меры поддержки отечественной экономики, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе телеобращения 25 марта.

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