Россияне нашли замену заграничным курортам

Российские граждане начали рассматривать недвижимость на черноморских курортах страны как альтернативу зарубежной, говорится в материалах агентства «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Из-за этого спрос на жилье только в Сочи заметно увеличился — на 20 процентов по сравнению с показателями весны 2019-го, подсчитали риелторы. Переориентироваться с заграницы на Краснодарский край людей вынудили пандемия коронавируса и падение курса рубля. Многие таким образом нашли адекватную замену популярным заграничным курортам.

Материалы по теме «Только русские были спокойны» Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой

«События последних недель показали, что никто не защищен от форс-мажора. Границы могут закрыться, планы людей — измениться в одночасье. И сегодня многие россияне обратили свой взгляд на Сочи, поскольку это возможность купить недвижимость рядом с морем, но в своей стране, и за рубли», — указывают специалисты. Большинство запросов на покупку жилья в Сочи поступают от жителей Москвы, городов Урала и Сибири, из Санкт-Петербурга, отмечают в «МИЭЛЬ».

Ранее в апреле стало известно, что быстрое распространение коронавируса по всему миру заставило российских инвесторов в недвижимость активнее оформлять паспорта стран Карибского бассейна и американские грин-карты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru