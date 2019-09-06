Раскрыта стоимость самой роскошной квартиры Сочи

Самая дорогая квартира из всех выставленных на продажу в Сочи стоит 530 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании аналитиков агентства недвижимости «Мандарин» (есть в распоряжении редакции).

Речь идет о недвижимости в одном из компактных ЖК на первой береговой линии — расстояние до пляжа составляет 200 метров, на этаже расположено две квартиры. В целом, по статистике сочинских риелторов, в городе выставлено на продажу 30 квартир стоимостью от 100 миллионов рублей.

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Самое просторное предложение в уже сданном качественном ЖК имеет площадь 540 квадратных метров, самое компактное — 114 «квадратов». Средняя цена квадратного метра в готовых к заселению элитных квартирах Сочи составляет порядка 795 тысяч рублей.

Ранее собственный рейтинг самых дорогих квартир России представили аналитики портала «Мир Квартир». Третье место списка досталось сочинской недвижимости — 320-метровой квартире стоимостью 290 миллионов рублей.

По результатам исследования аналитиков сервиса Tvil, Сочи оказался городом России с самыми веселыми жителями.

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