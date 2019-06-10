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Найдена самая дорогая квартира России

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Самая дорогая квартира России находится в Москве. Это 530-метровые апартаменты на 14-м этаже многофункционального комплекса «Москва» на Охотном Ряду. Об этом говорится в материалах аналитиков «Мир Квартир» (имеются в распоряжении «Ленты.ру»).

Апартаменты со свободной планировкой и видами на Манежную площадь и здание Госдумы выставлены на продажу за 1,7 миллиарда рублей. Как отмечают аналитики компании, жилье ищет покупателей не менее двух с половиной лет.

На втором месте по стоимости — 500-метровая квартира в одном из элитных ЖК Петербурга, который представляет собой проект редевелопмента исторического особняка. Жилье оценено продавцами в 680 миллионов рублей.

Третье место досталось квартире площадью 320 квадратных метров в элитном доме на побережье Сочи. Шестикомнатное жилье выставлено на продажу за 290 миллионов рублей.

В пятерку самых дорогих квартир России вошли также объекты из Екатеринбурга и Казани. Их стоимость — 150 и 139 миллионов рублей соответственно.

Ранее в «Мире Квартир» составили рейтинг самого дешевого жилья России. Первое место в нем досталось 20-метровой «однушке» на окраине Краснодара. Эту недвижимость выставили на продажу за 150 тысяч рублей.

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