Названа реальная цена жилья в Москве и Санкт-Петербурге

Средняя себестоимость жилищного строительства в России увеличилась на девять процентов за последние три года, до 45 тысяч рублей за квадратный метр. Об этом говорится в материалах федеральной компании «Талан», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, в Москве возведение среднестатистического «квадрата» в 2019 году обходится застройщикам в 86,5 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге этот показатель почти на 10 тысяч рублей ниже — 77,8 тысячи рублей за метр. В Московской области себестоимость квадратного метра равна 65,2 тысячи рублей.

Как отмечают аналитики, три перечисленные локации являются самыми дорогими с точки зрения затрат на возведение жилья. «Это объясняется высокой стоимостью подключения к инженерным коммуникациям, а также значительным числом проектов, предусматривающих подземное строительство, — поясняют эксперты. — Кроме того, именно в данных регионах возводится существенный объем жилья высокого класса, которое требует применения более качественных и дорогих материалов и оборудования. При этом стоимость труда в данных локациях значительно выше, чем в остальных регионах».

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Высокая себестоимость строительства, превышающая среднероссийское значение на 20-40 процентов, также зафиксирована в северных и дальневосточных регионах. «Здесь повышающее влияние оказывает необходимость применения специальных строительных технологий», — указывается в предоставленных материалах.

Самые дешевые стройки, по подсчетам «Талан», в Иркутской и Брянской областях (около 33 тысяч рублей за квадратный метр), в Красноярском крае (33,4 тысячи рублей), а также Курганской и Ульяновской областях (34 тысячи и 34,7 тысячи рублей за «квадрат» соответственно).

В минувшем мае россиян предупредили о скором подорожании жилья: по прогнозам участников рынка недвижимости, резкий рост цен в новостройках будет спровоцирован переходом на проектное финансирование строек, намеченным на лето 2019-го.

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