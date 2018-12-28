Рынку жилья пообещали проблемы

2019 год станет проблемным для российского рынка строительства жилья из-за перехода на новую схему долевого строительства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на выступление главы Сбербанка Германа Грефа.

«Следующий год будет таким достаточно критическим, потому что он будет первым годом, когда новая схема финансирования жилья начнет свою работу. Пока финансовые организации к этому приспособятся, примут все решения, связанные с новой продуктовой линейкой, строители адаптируются к ней. 2019 год будет для строительного рынка непростым», — заявил Греф.

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По словам главы Сбербанка, ставки по кредитам для застройщиков будут зависеть от объема средств на эскроу-счетах и от стадии строительства проекта. На начальном этапе ставки будут составлять 12,5 процента годовых, на завершающем могут снизиться до четырех процентов.

Греф уточнил, что эффективная ставка за весь период строительства составит порядка семи процентов. «Если, конечно, строительство не будет затягиваться», — добавил банкир.

С 1 июля 2018 года в России действуют новые правила для застройщиков, подразумевающие переход от долевого строительства к проектному финансированию. Одним из вероятных следствий этого игроки рынка считают рост цен на жилье начиная с 2019 года.

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