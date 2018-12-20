Дорогие квартиры в Москве станут еще дороже

В 2019 году квартиры в элитных московских новостройках вырастут в цене на пять-семь процентов. Такой прогноз содержится в материалах компании Kalinka Group, предоставленных редакции «Ленты.ру».

«Удорожание элитного жилья в столице будет вызвано ростом издержек застройщиков. На это повлияют поправки к ФЗ-214 (закону о долевом строительстве жилья — прим. "Ленты.ру"), переход на эскроу-счета, а также увеличение НДС на два процента», — поясняют аналитики. Они уверены, что девелоперам придется переложить издержки на покупателей.

Материалы по теме Денежный переулок Молодежь снимает очень дорогие квартиры в Москве. Ипотечники ей завидуют

Также в наступающем году аналитики ожидают уменьшения доли ипотечных продаж на рынке «элитки» и в целом снижения числа заключаемых сделок.

«В 2019 году на первичный рынок элитной недвижимости Москвы выйдут много новых проектов, которые будут экспонироваться как в открытых, так и закрытых продажах. Как следствие у покупателей будет больше выбора, а конкуренция между проектами усилится», — прогнозируют эксперты.

В ноябре текущего года стало известно, что высокобюджетные квартиры в Москве все чаще выбирают молодые клиенты — в возрасте до 40 лет. При этом они предпочитают не покупать, а арендовать дорогую недвижимость.

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!