Дом
 
Последние новости
Япония пообещала оставить Курилы без американских военных баз
Черчесов объяснил поражение сборной России высокой скоростью немцев
Гостья с бровями-«стеклоочистителями» произвела фурор на ток-шоу
Снегопад парализовал Нью-Йорк
Кот спел грузинские песни и попал на видео
Назван признак скорого появления рака
Украине предрекли поражение в войне с Россией
Паспорта россиян оказались в открытом доступе
У «Арматы» нашли «ахиллесову пяту»
Новости партнеров

Молодежь полюбила дорогие квартиры в Москве

Перейти в «Мою Ленту»

Высокобюджетную жилую недвижимость в Москве все чаще арендуют молодые клиенты — в возрасте до 40 лет. Об этом свидетельствуют материалы агентства Savills, предоставленные редакции «Ленты.ру».

По подсчетам аналитиков, в целом за год к ноябрю 2018-го спрос на элитные съемные квартиры в столице увеличился на треть. Бюджет на аренду жилья, которым располагают съемщики, достиг максимальных с июля 2017-го показателей. «Увеличивается доля более молодых клиентов. Так, повышенный интерес к высокобюджетному сегменту проявляют арендаторы в возрасте 30-39 лет. А за последние четыре года стало на 14 процентов больше арендаторов моложе 34 лет», — отмечают в Savills.

В пятерку самых востребованных районов на рынке дорогой аренды входят: Ленинградский проспект (12 процентов спроса), Арбат, Замоскворечье, Лубянка — Китай-Город и Патриаршие пруды (на каждый район приходится по семь процентов спроса).

Среди иностранных клиентов наибольший интерес к аренде высокобюджетных квартир в Москве за десять месяцев 2018 года продемонстрировали граждане Франции, Италии и Великобритании.

Средняя заявленная ставка аренды элитных квартир составила к середине осени 336 тысяч рублей — на десять процентов больше, чем в октябре 2017-го. Съемщики между тем в среднем готовы платить за объект по 260 тысяч рублей в месяц. Это максимальное значение за последний год и четыре месяца, подчеркивается в предоставленном обзоре.

Ранее в ноябре стало известно, что самая дорогая квартира Москвы сдается в аренду за пять миллионов рублей в месяц. В такую сумму владельцы оценили право пользования двухуровневыми апартаментами в одном из жилых комплексов в Гранатном переулке. В квартире десять комнат, в том числе четыре спальни, библиотека, спортивный зал. Площадь жилья — 759 квадратных метров.

***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom.lenta@rambler.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы районы Москвы с самой дешевой арендой жилья
Неизвестный арендовал дачу в Подмосковье за четыре миллиона рублей в месяц
Типовое жилье в Москве предложили арендовать за 100 тысяч рублей в месяц
Самый дорогой пентхаус Москвы нашли в Раменках
Другие материалы рубрики
Дом00:0115 ноября

Москва не нужна

Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
08:2315 ноября

Вторичное жилье в Москве вновь подорожало

07:3814 ноября

Названы районы Москвы с самым дешевым съемным жильем

13:5215 ноября

Российская недвижимость привлечет четыре миллиарда долларов

Дом00:0714 ноября

Вместе веселее

Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
11:1114 ноября

Главный вокзал Нью-Йорка решили продать за 35 миллионов долларов

21:5913 ноября

Несуществующий дом на дереве оценили в 170 миллионов рублей

09:2815 ноября

Названа самая дорогая улица мира

Дом00:05 9 ноября

Русское качество

Какие опасности ждут покупателей квартир в новостройках
10:0214 ноября

Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году

16:1713 ноября

Российские ипотечники улучшили дисциплину

22:1314 ноября

Владельцев дорогих особняков в Подмосковье уличили в жадности

Россия
«Слишком много реальных и тяжелых проблем»
Откуда берется бедность в России и почему с ней придется жить еще долго
«Эфэсбэшники плотно сидят на наркотиках и виагре»
Эскортницы — о тайнах клиентов, конкуренции и нелюбви к сексу
«Я волк в лесу: уничтожаю всякую погань»
Мусульманин объявил войну геям. И уволил уже сотню учителей
«Бородатые дядьки по утрам на стоянках улыбаются тебе»
Приключения русского дальнобойщика в США и украинской дальнобойщицы в России
«Начальник брал ее на совещания, но относился как к вещи»
Их домогаются и притесняют. Почему женщин в России назвали вторым сортом
Российские чиновники благоустроили двор и после фотосессии разблагоустроили
Росгвардия предложила повысить возраст для приобретения оружия
Все материалы
Мир
Корейский мясник
Он предал американцев и жестоко казнил всех несогласных
США накажут Саудовскую Аравию за убийство журналиста
Коалиция США вновь убила мирных сирийцев
В Китае рассказали о новом миропорядке вместе с Россией
Президент Филиппин предпочел сон работе
«Здесь мы можем жить как хозяева»
Мексиканские нелегалы захватывают США. Почему их боятся?
Вот и всплыли
Их родина исчезла с лица Земли. Теперь они живут в грязи у соседей
Все материалы
Бывший СССР
В плену у призраков
Этот город пережил страшную трагедию. В его брошенных домах 30 лет выживают люди
Белорусские милиционеры заставили подростка извиниться перед статуей
Торжество непризнанной демократии
В ДНР и ЛНР выбрали власть. Что изменится в жизни народных республик
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
На Украине задержали бывшего снайпера по подозрению в расстреле Майдана
Раскрыта роль Порошенко в соборе иерархов канонической УПЦ
Рабинович отказался выдвигаться в президенты Украины
Все материалы
Экономика
Нерусская рулетка
Америка расшатала нефтяной рынок. Чем ответит Россия?
«Овчинка выделки… стоит»
Россияне стали делать натуральные шубы, не убивая животных
Бизнес на костях
Почему выгодно вкладывать деньги в крематории и кладбища
Путин назвал приемлемую для России цену на нефть
Энергетики показали Собянину новый объединенный диспетчерский пункт
«Газпром нефть» открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря
Депутаты ввели новый налог
Все материалы
Силовые структуры
«Не будешь моей — будешь инвалидом»
Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Я опасалась за свою жизнь — ведь мы несем службу с оружием»
Бывшая тюремщица обвинила начальников в избиении. Она хочет назад — на зону
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
«Цапок»-крабоед оказался пасечником и вольным шашлычником
Стал известен ежемесячный список покупок для «цапка»-крабоеда
Полицейские из секретной части раскрыли себя на корпоративе в честь Дня полиции
В Сибири схватка школьницы-каратистки и педофила попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Одолжили
Китай создал оружие против F-22 и F-35. России ответить нечем
«России требовалось продержаться полгода»
Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли
Зеленый сонник
Какой оказалась самая жуткая игра 2018 года: обзор Call of Cthulhu
Пуск и посадку «Бурана» уместили в один ролик
Россия утратила ключевую технологию «Бурана»
Испытания Су-57 на малозаметность показали на видео
Предсказано скорое извержение супервулкана в Европе
Все материалы
Спорт
Паоло РоссиВышел и забил
Его бросили в тюрьму и лишили футбола. Он вышел и стал чемпионом мира
Олимпийская чемпионка из России не увидела способных повторить ее фирменный трюк
Россия проведет еще один чемпионат мира впервые в истории
Серена Уильямс поведала о жизни «в пузыре»
Полностью парализованного бывшего футболиста «Зенита» едва не убила медсестра
Мамаеву посулили свободу
Бывший футболист «Зенита» похвастался частным самолетом
Все материалы
Культура
Вход в кислоту
Водка, экстаз и рейв во дворце: что творилось на главном фестивале Италии
«Я понял, чем гуманитарии отличаются от математиков»
Как научить решать задачи тех, кто путает «х» и «у»
«Убийство было модным, убийцы — популярными»
Для развала Российской империи взяточники сделали не меньше, чем заговорщики
Авторам книги о непристойностях в христианстве вручили 700 тысяч рублей
Интимные детали доказали авторство Микеланджело в двух шедеврах
Джим Керри опубликовал зашифрованную непристойность
Русский поэт напился и всадил себе нож в ягодицу
Все материалы
Интернет и СМИ
Страшнее и сильнее
Кража миллиардов, теневые армии и смертельные слухи. В сети стало больше угроз
Звезда «Холостяка» насмерть сбил тракториста и сбежал с места аварии
Возвращение Кадырова в Instagram было ошибкой
Мощнейший вирус-вымогатель вернулся и захватил компьютеры по всему миру
Мать кормила дочь грудью до девяти лет и прослыла сумасшедшей
Кадыров спустя 11 месяцев блокировки в соцсетях посвятил пост пистолету
«Я не знаю, что это за хрень!»
Они выискивают призраков и ужасают зрителей. Дешевые трюки работают
Все материалы
Ценности
Бритни СпирсВышли в ноль
Самые сексуальные и знаменитые женщины начала 2000-х
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
«Путин — великий мужик»
Он сбежал из Америки, чтобы стричь мужчин и спасти Россию
58-летняя британка ухаживала за лицом резиновыми перчатками и избежала старения
Защитники животных пустили енотов на шапки
Арт-директор Louis Vuitton застряла в Сибири и обрадовалась
Андрей Шишкин. «Царь Иван»«Утирали губы рукой и сморкались на пол»
Как развлекался самый кровавый русский царь
Все материалы
Путешествия
«Платить не нужно, просто уйдите»
Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
«На улицах пахнет марихуаной»
Реки пива, вороны и призрак Шерлока: чем на самом деле живет Лондон
«Я тут явно чужой»
Грязь, пустота и верблюды: что увидел россиянин на каспийском берегу Казахстана
Россиянам предложили дешевую замену Турции
Названы главные причины ссор россиян в отпуске
Россияне массово увлеклись выбором названий для аэропортов
Опоздавший на рейс из Москвы пассажир преградил самолету путь своим телом
Все материалы
Из жизни
Проклятые богатства
Они выиграли миллионы. Это разрушило их жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Не выходи из комнаты
Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Пенсионер 25 лет покупал лотерейные билеты и выиграл треть миллиарда долларов
Китаянка попросила перенести операцию ради распродажи
Мертвый татуировщик завещал повесить свою кожу на стену
Все материалы
Огонь, вода и выхлопные трубы
Автомобили, погибшие в калифорнийских пожарах
Утраченная французская роскошь
Французские конкуренты Бентли и Мерседесов, которым было суждено погибнуть
Баварская рапсодия
Итог длительного теста BMW X2: считаем затраты, оцениваем мягкость хода и вспоминаем конкурентов
Машина Бонда за 26 млн
Видео: самый редкий и дорогой Aston Martin в России — почему он столько стоит?
В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer
Porsche показала на видео новый 911
В России запретили продажи Chery Tiggo 3
Все материалы
Дом
Москва не нужна
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Богатство бедных
Чем гордились обитатели советских квартир
Вместе веселее
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Вторичное жилье в Москве вновь подорожало
Российская недвижимость привлечет четыре миллиарда долларов
Главный вокзал Нью-Йорка решили продать за 35 миллионов долларов
Названа самая дорогая улица мира
Все материалы