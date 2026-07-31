Пранкеры Вован и Лексус назвали розыгрыш Березовского главным в своей карьере

Российские пранк-журналисты Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, какой звонок считают главным в своей карьере. Их слова приводит РИА Новости.

Вован и Лексус назвали своим главным пранком розыгрыш миллиардера Бориса Березовского, в котором он сообщил о финансировании оппозиции. «Выступая в роли высокопоставленных российских политиков, мы вывели опального олигарха на достаточно искренний разговор о финансировании им ряда людей из российской оппозиции», — отметили они.

Пранкеры добавили, что личный номер Березовского они нашли благодаря базам данных, утекшим в интернет.

Ранее пранкеры дозвонились до сенатора США от штата Мэриленд, члена Демократической партии Криса Ван Холлена. Во время беседы он положительно оценил планы армянских властей по работе с оппозицией, ориентированной на сотрудничество с Россией.