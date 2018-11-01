Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц

Самая дорогая квартира Москвы сдается в аренду за пять миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на исследование аналитиков Domofond.

В такую сумму владельцы оценивают аренду двухуровневой квартиры-дуплекса в жилом комплексе «Гранатный Палас» в Гранатном переулке. В квартире 10 комнат, в том числе четыре спальни, библиотека, спортивный зал и спа-зона с сауной. Площадь жилья — 758,7 квадратного метра.

На втором месте по стоимости месячной аренды, по данным портала, оказался двухуровневый пентхаус в «Москва-Сити». В квартире пять комнат, включая собственные кинозал и хамам. Площадь жилья составляет 500 квадратных метров. Снять недвижимость можно за три миллиона рублей в месяц.

Третью строчку рейтинга занимает жилой особняк в Басманном районе Москвы, выставленный в аренду за 2,8 миллиона рублей. В доме три надземных и два подземных этажа, его площадь составляет 920 квадратных метров. В доме есть спортзал и 15-метровый бассейн.

В октябре 2018-го эксперты портала «Мир Квартир» рассчитали среднюю стоимость аренды жилья в Центральном административном округе столицы без учета элитного жилья. По их данным, снять стандартную квартиру в центре города можно, располагая суммой в 103 тысячи рублей в месяц.

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