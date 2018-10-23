Самый дорогой пентхаус Москвы нашли в Раменках

Ставка аренды на пентхаусы в элитных жилых комплексах Москвы в октябре 2018 года находится в пределах от 600 тысяч до 3 миллионов рублей в месяц. Самый дорогой арендный пентхаус столицы расположен в Раменках. Об этом свидетельствует исследование компании Savills, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Минимальная ставка аренды элитного столичного пентхауса в октябре, по данным аналитиков компании, составила 600 тысяч рублей в месяц. Верхняя планка — 3 миллиона рублей в месяц, отмечают в Savills. При этом 28 процентов предложения элитных пентхаусов в аренду сконцентрировано на «Золотой миле», включающей в себя улицу Остоженка и прилегающие переулки. Еще 19 процентов пентхаусов локализованы в районе Арбата, 15 процентов — в Пресненском районе Москвы.

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Самым дорогим пентхаусом октября оказался трехуровневый объект в ЖК «Золотые Ключи 2», построенном в Раменках в 2005 году. Лот в 10 минутах пешком от станции метро «Минская» предлагается арендовать за три миллиона рублей в месяц. На втором месте по стоимости — пентхаус в ЖК «Новопесковский» на Арбате. Этот лот сдается за 2,9 миллиона рублей в месяц. Третью строчку занял пентхаус в ЖК «Андреевский» в Хамовниках, который выставлен в аренду за два миллиона в месяц.

«Спрос на аренду московских пентхаусов есть всегда, — прокомментировала результаты исследования Елена Куликова, директор департамента аренды Savills в России. — Чаще всего интерес к аренде пентхаусов проявляют экспаты, иностранные сотрудники различных компаний, которым необходимо иметь собственную террасу, а также те клиенты, для кого важную роль играют виды из окон».

Согласно данным опубликованного ранее исследования Savills, доля запросов со стороны российских квартиросъемщиков на рынке аренды элитного жилья в Москве продолжает снижаться. За год к октябрю 2017-го показатель сократился с 35 до 31 процента. «Мы видим увеличение числа запросов от иностранных арендаторов в разрезе трех самых популярных районов Москвы: Ленинградского проспекта, Арбата — Кропоткинской и Замоскворечья», — отметили в компании.

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