Мировые инвестиции в недвижимость достигли рекордного значения

Объем вложений в объекты недвижимости, расположенные по всему миру, впервые в истории превысил рекордные 1,8 триллиона долларов США в 2018 году. Об этом говорится в отчете компании Cushman & Wakefield «Города мира: борьба за инвестиции» (Winning in Growth Cities). Исследование предоставлено редакции «Ленты.ру» в четверг, 18 октября.

Как отмечают аналитики, объем инвестиций в мировую недвижимость вырос на 18 процентов по сравнению с показателем за 2017-й, несмотря на геополитическую нестабильность и общее замедление экономического роста.

Рост вложений в коммерческую недвижимость обеспечили азиатские инвесторы. Как следует из отчета, Азия стала лидером среди регионов и как источник капитала, и как зона для инвестирования. Порядка 52 процентов мировых вложений были сделаны именно там, а 45 процентов международных инвестиций пришли из Азиатского региона.

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Денис Соколов, руководитель департамента аналитики рынка по Восточной Европе Cushman & Wakefield, подчеркивает, что отечественный рынок инвестиций в 2018 году можно назвать самым слабым за всю историю современного рынка недвижимости.

«По итогам трех кварталов 2018 года объем инвестиций составил 732 миллиона евро — на 65 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, — приводятся в предоставленных материалах слова Соколова. — Иностранные инвестиции составили 145 миллионов евро. Ожидается, что объемы инвестиций в текущем году составят лишь 1,2 миллиарда евро».

При этом, указывает эксперт, отток иностранных инвесторов с российского рынка фактически завершен, что позволяет надеяться на повышение инвестиционной активности в 2019 году.

Согласно опубликованным 27 сентября данным другой консалтинговой компании — JLL, за девять месяцев 2018-го объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости составил 1,84 миллиарда долларов — на 31 процент меньше, чем в январе — сентябре 2017-го.

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