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16:33, 30 июля 2026 (обновлено: 16:48, 30 июля 2026)Из жизни

Сперма внесенного в список террористов миллиардера Дурова осталась доступной для ЭКО

«Фонтанка»: Сперма миллиардера Павла Дурова остается доступной для ЭКО
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Albert Gea / Reuters

В московском медицинском центре «АльтраВита» продолжают предлагать бесплатное ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) с донорской спермой миллиардера Павла Дурова. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

После внесения Дурова в список террористов и экстремистов, журналист издания обратился в клинику с вопросом о будущем акции.

«На данный момент времени у нас изменений нет, — ответили в «АльтраВита». — В связи с последними событиями мы не можем прокомментировать этот момент: будут изменения или нет». По словам представительницы клиники, о возможных корректировках медцентр объявит отдельно. Пока условия для пациенток остаются прежними.

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Страница на сайте «АльтраВита», прежде предлагавшая услугу ЭКО со спермой Дурова, была удалена.

В 2025 году основатель Telegram Павел Дуров пообещал оплатить процедуру ЭКО женщинам, которые хотят родить от него ребенка.

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