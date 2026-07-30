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17:39, 30 июля 2026 (обновлено: 17:44, 30 июля 2026)Россия

В Госдуме указали на связь Дурова с Украиной

Депутат Чепа назвал Дурова пособником Украины за поддержку Киева
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Основатель Telegram Павел Дуров (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом) является пособником Украины, поскольку не идет на контакты с Россией, предпочитая оказывать поддержку Киеву. На это указал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, его цитирует РИА Новости.

В четверг, 30 июля, Росфинмониторинг внес Павла Дурова в список террористов и экстремистов. За день до этого предпринимателя обвинили по статье о содействии террористической деятельности и объявили в международный розыск.

«Если Павел Дуров не хочет вести переговоры с Россией, а хочет поддерживать Украину, то он не просто предприниматель, а пособник украинского режима под покровительством западных стран», — отметил Чепа.

Парламентарий выделил, что сейчас границы между технологическим бизнесом и большой политикой стремительно размываются. По его словам, цифровые платформы перестали быть исключительно коммерческими проектами, превратившись в крупных субъектов на международной арене.

Ранее стали известны условия для признания Telegram экстремистской организацией. Так, судебный юрист Илья Васильчук заявил, что Павел Дуров автоматически не становится соучастником преступлений пользователей, однако его бездействие при наличии запрещенного контента может повлечь юридические последствия.

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