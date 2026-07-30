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21:05, 30 июля 2026 (обновлено: 21:09, 30 июля 2026)Из жизни

Питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину

В Индонезии питон съел мужчину, который возвращался домой с вечеринки
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sukpaiboonwat / Shutterstock / Fotodom

В Индонезии питон длиной более семи метров целиком проглотил 35-летнего мужчину, возвращавшегося домой с вечеринки. Об этом сообщает News.com.au.

Трагический случай произошел около трех часов ночи в Северном Малуку. Хасим Лумбесси направлялся в деревню Вайсакай ночью. Змея набросилась на него из зарослей, вцепилась в ногу и задушила его, прежде чем он успел сбежать.

Когда мужчина не вернулся домой, встревоженная семья отправилась на поиски и обнаружила на тропе его рюкзак, сумку и сандалии, а рядом — следы крови.

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Односельчане Лумбесси пошли глубже в лес по примятой траве и вскоре нашли неподвижного питона с неестественно раздутым телом. Чтобы извлечь тело, местные жители разрезали питону брюхо. Останки вернули семье для погребального обряда.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.

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