Питон целиком проглотил возвращавшегося с вечеринки мужчину

В Индонезии питон съел мужчину, который возвращался домой с вечеринки

В Индонезии питон длиной более семи метров целиком проглотил 35-летнего мужчину, возвращавшегося домой с вечеринки. Об этом сообщает News.com.au.

Трагический случай произошел около трех часов ночи в Северном Малуку. Хасим Лумбесси направлялся в деревню Вайсакай ночью. Змея набросилась на него из зарослей, вцепилась в ногу и задушила его, прежде чем он успел сбежать.

Когда мужчина не вернулся домой, встревоженная семья отправилась на поиски и обнаружила на тропе его рюкзак, сумку и сандалии, а рядом — следы крови.

Односельчане Лумбесси пошли глубже в лес по примятой траве и вскоре нашли неподвижного питона с неестественно раздутым телом. Чтобы извлечь тело, местные жители разрезали питону брюхо. Останки вернули семье для погребального обряда.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон длиной 7,8 метра проглотил женщину в провинции Северное Малуку. С огромной рептилией расправился муж индонезийки.