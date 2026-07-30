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21:46, 30 июля 2026 (обновлено: 21:52, 30 июля 2026)Экономика

Маркетплейсы начали проверку связанных с Дуровым товаров

Маркетплейсы Wildberries и Ozon проводят проверку товаров, связанных с Дуровым
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Маркетплейс Wildberries проводит проверку товаров, связанных с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службах компаний.

«Маркетплейс проводит внутреннюю проверку для установления всех обстоятельств и оценки правомерности применения ограничительных мер. В случае подтверждения нарушений такие товары будут незамедлительно заблокированы», — сообщили в пресс-службе.

Также, по данным РИА Новости, проверку связанных с Дуровым товаров проводит и Ozon.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В России предпринимателю предъявили обвинение в содействии терроризму. По данным следствия, Telegram не ограничил доступ к многочисленным сообществам, которые использовались для организации диверсий, терактов и других преступлений на территории России.

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